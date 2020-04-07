الجيش اليمنى يسقط طائرة استطلاع تابعة للحوثيين بصعده

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أسقط الجيش اليمنى، اليوم الثلاثاء، طائرة استطلاع مسيرة تابعة لميليشيا الحوثى فى سماء مديرية باقم بمحافظة صعده.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكرى قوله إنه تم استخراج إحداثيات من ذاكرة تخزين الطائرة "الهارد" كانت تقوم بتسجيلها وإرسالها لمركز القيادة بغرض شن عمليات معادية ضد مواقع الجيش اليمنى.