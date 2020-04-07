اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:42 م
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الجيش اليمنى يحرر مناطق جديدة في جبهة الملاجم في البيضاء

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 04:44 م
الجيش اليمنى يحرر مناطق جديدة في جبهة الملاجم في البيضاء الجيش اليمنى
ا ش ا

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حررت قوات الجيش اليمني اليوم الثلاثاء، مناطق في جبهة الملاجم شرقي محافظة البيضاء، عقب هجوم عنيف شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي .
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ "عن مصدرعسكري قوله إن قوات الجيش تمكنت من السيطرة الكاملة على عدد من المواقع في مفرق أعشار ووادي فضحة، بجبهة الوهبية وحررت أيضا سلسلة جبال الشهيد، وجبال اللبان، وسلسلة جبال الغدير ذات الأهمية الاستراتيجية التي تربط بين مفرق أعشار، ووادي فضحة، مؤكدا أن قوات الجيش تواصل تقدمها.
وأضاف المصدر أن المواجهات تدور بغطاء جوي مكثف من قبل مقاتلات التحالف العربي، التي قصفت تعزيزات المليشيا الحوثية قادمة من مديرية السوادية باتجاه جبهة الملاجم، لافتا إلى أن مدفعية الجيش قصفت مواقع المليشيا في الجبهة ذاتها مما أسفرعن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثي، وتدمير آليات قتالية وعربات تابعة لها.

الجيش اليمني

محافظة البيضاء

مليشيا الحوثي

اليمن

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