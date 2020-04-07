اليوم السابع
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التطبيقيين: بدء صرف المعاشات 20 أبريل وفق جداول تنظيمية لمنع الزحام

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:00 ص
التطبيقيين: بدء صرف المعاشات 20 أبريل وفق جداول تنظيمية لمنع الزحام المهندس رمضان هلال أمين صندوق النقابة العامة للتطبيقيين
كتبت آية دعبس

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قال المهندس رمضان هلال، نقيب التطبيقيين ببورسعيد، أمين صندوق النقابة العامة للتطبيقيين، إن النقابة قررت البدء فى صرف معاشات الأعضاء والورثة المستحقين، يوم الأثنين 20 إبريل 2020، مشيرا إلى أن النقابة ستعلن عن جداول تنظيمية بمواعيد وفترات صرف المعاش، لمنع التكدس والازدحام حرصا على صحة وحياة الأعضاء، وفق الإجراءات الاحترازية التى أعلنتها الحكومة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.
 
وأوضح هلال، أن النقابة بدأت فى استئناف عملها، بداية الأسبوع الجارى، وتم تحديد مواعيد استقبال الأعضاء، على أن تكون طوال أيام الأسبوع من الساعة 11 صباحا، وحتى الساعة الثالثة عصرا، خلال الفترة الحالية وحتى إشعار آخر بالنسبة لمواعيد حظر التجول، التى حددتها الحكومة.
 
وأشار أمين صندوق نقابة التطبيقيين، إلى أنه وجه بتعقيم مبنى النقابة العامة للتطبيقيين، والفحص والكشف على جميع العاملين بالنقابة، فور عودتهم للعمل، والتوجيه بتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا المستجد.
 
كان الدكتور زكريا حشاد، نقيب عام التطبيقيين، قد قال إنه تمشيا مع سياسات الدولة فى زيادة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد -19، وحرصا على أرواح المواطنين وأعضاء نقابة التطبيقيين، فقد تقرر تعطيل العمل بالنقابة العامة للتطبيقيين، وكذلك فروع النقابة بالمحافظات، ابتداء من الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، وحتى يوم السبت الموافق 4 إبريل الجارى، على أن يتم استئناف العمل ابتداء من يوم الأحد الموافق 5 إبريل 2020، مشيرا إلى أن توقف جميع الأنشطة لا يشمل النشاط الصحى، والمستشفى التابعة للنقابة.
 
جاء ذلك على خلفية، إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحًا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أن هناك قرارات أكثر شدة سيجرى اتخاذها إذا تدهورت الأمر.
 
 

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