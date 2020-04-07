بغداد (أ ش أ)

ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر عراقية - لم تسمها - أن قوات التحالف الدولى قررت الانسحاب من قاعدة "أبوغريب " العسكرية غربى العاصمة العراقية ( بغداد ) ، وتسليم الموقع إلى القوات العراقية خلال الساعات المقبلة، وأشارت إلى أن قاعدة "أبو غريب " تعد سادس موقع عسكري عراقي تشغلة قوات التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت أن القوات العراقية تسلمت خلال مارس الماضي ، بشكل رسمي قاعدة "القائم" العسكرية ، على الحدود مع سوريا، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها.

كما أعلنت قوات التحالف الدولى فى مارس الماضى، سحب جنودها من قاعدة " القيارة" الجوية ، جنوبي "الموصل " وتسليمها إلى القوات العراقية ثم من قاعدة "الحبانية " قبل ايام.

وأعلن التحالف الدولى لمحاربة داعش بقيادة واشنطن، مغادرة قاعدة الحبانية الجوية وتسليمها إلى القوات الأمنية العراقية، وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا/ - أن رحيل قوات التحالف يأتي ضمن إطار الاتفاق بين قوات التحالف وقيادة العمليات المشتركة التابعة للحكومة العراقية.

وفى 30 مارس الماضى، أبرزت وكالة "رويترز" للأنباء، لحظة تسليم قوات التحالف الدولى قاعدة كركوك الجوية إلى القوات العراقية بالمنطقة الخاصة بها فى قاعدة كركوك الجوية فى محافظة كركوك 250كم شمالى بغداد.

وقالت إن عملية التسليم للقوات الأمنية العراقية جرت بمراسم عسكرية، وبحضور قيادات عسكرية عراقية ومن قوات التحالف الدولى داخل قاعدة كركوك الجوية .

وسبق وفى 26 مارس الماضى، أن تسلمت القوات العراقية، قاعدة القيارة العسكرية فى محافظة نينوى 400كم شمالى بغداد، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية .

وكتب المتحدث باسم التحالف مايلز كاجينز على حسابه فى "تويتر": "تواجد بعثات التحالف الدولى فى العراق بدعوة رسمية من الحكومة العراقية لهزيمة فلول داعش فقط.

وسلمت قيادة قوات التحالف مقراتها فى داخل القواعد العراقية إلى وزارة الدفاع العراقية، وكذلك المئات من جنود المدربين يغادرون مؤقتًا من أجل سلامتهم من فيروس كورونا المستجد ".

وكانت رئاسة الأركان الفرنسية قد أعلنت، أن باريس قررت سحب جنودها من العراق حيث يشاركون فى عمليات تدريب، وذلك "خصوصاً" بسبب تفشّى وباء كورونا فى هذا البلد.

وقالت رئاسة الأركان فى بيان، إنه "بالتنسيق مع الحكومة العراقية، قرّر التحالف (الدولى الذى تقوده واشنطن) تعديل حجم انتشاره فى العراق وتعليق أنشطة تدريب قوات الأمن العراقية مؤقتاً ولا سيما بالنظر إلى الأزمة الصحية".