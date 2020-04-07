وأضافت أن القوات العراقية تسلمت خلال مارس الماضي ، بشكل رسمي قاعدة "القائم" العسكرية ، على الحدود مع سوريا، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها.
كما أعلنت قوات التحالف الدولى فى مارس الماضى، سحب جنودها من قاعدة " القيارة" الجوية ، جنوبي "الموصل " وتسليمها إلى القوات العراقية ثم من قاعدة "الحبانية " قبل ايام.