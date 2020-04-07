اليوم السابع
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البرلمان الإيرانى يعقد أولى جلساته بعد انتشار فيروس كورونا فى البلاد

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 10:31 ص
البرلمان الإيرانى يعقد أولى جلساته بعد انتشار فيروس كورونا فى البلاد البرلمان الإيرانى
كتب سمير حسنى

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عقد البرلمان الإيراني برئاسة مسعود بزشكيان، النائب الأول لرئيس البرلمان ، أول اجتماع له منذ انتشار فيروس كورونا بحضور ثلثي النواب، وذلك عبر اتباع ارشادات صحية، إلا أن النواب لم يلتزموا بالمسافات الواجب التقيد بها خلال الجلوس.

وبحسب ما نقلته "روسيا اليوم" ، تغيب رئيس البرلمان علي لاريجاني لإصابته بفيروس كورونا.

ونقلت مصادر إعلامية عن وزير الصحة الإيراني قوله، إن بلاده لم تصل بعد إلى مرحلة السيطرة على فيروس كورونا، مضيفا بأنه من الممكن أن يستمر الوضع حتى نهاية مايو المقبل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن حصيلة جديدة لضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرة إلى ارتفاع أعداد الوفيات إلى 3739 شخصاً ، بينما تخطت أعداد المصابين بالفيروس 60 ألف حالة.

فى غضون ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن بلاده لن تطلب أبدا مساعدة من الولايات المتحدة في مكافحة فيروس كورونا، مضيفا أنه يجب على واشنطن رفع العقوبات "غير القانونية" على الجمهورية الإسلامية.

وقال موسوي في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون "إيران لم تطلب أبدا ولن تطلب من أمريكا مساعدة طهران في معركتها ضد التفشي... لكن على أمريكا أن ترفع كل العقوبات الأحادية غير القانونية على إيران".

 

 


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