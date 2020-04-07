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البحرين: وفاة مواطن بفيروس كورونا وارتفاع حالات التعافى إلى 465 حالة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:18 م
البحرين: وفاة مواطن بفيروس كورونا وارتفاع حالات التعافى إلى 465 حالة كورونا - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت وزارة الصحة فى البحرين، عن حالة وفاة لمواطن بحرينى يبلغ من العمر 70 عامًا، لديه أمراض وظروف صحية كامنة.

 

ووفقا لحساب الوزارة على تويتر، فإن المتوفى حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق الطبى المختص هو وجميع الحالات القائمة فى مراكز العزل والعلاج، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة للمتوفى بشكل مستمر.

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فى نفس السياق، أعلنت وزارة الصحة عن تعافى 7 حالات إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، ليرتفع العدد الإجمالى للحالات المتعافية فى البحرين إلى 465 حالة حتى الآن
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وكانت وزارة الصحة فى مملكة البحرين، أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 41 حالة تم رصدها فى سكن عمال وافدين فى منطقة الحد بحسب صحيفة الأيام البحرينية.

وقالت الوزارة، إنه بعد التأكد من نتائج الفحوصات المختبرية تم نقل الحالات القائمة فورًا للمكان المخصص للعزل والعلاج للعمال الوافدين.

وأضافت: "تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لكافة المخالطين لهذه الحالات وإجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الملاحظة".

وفى سياق منفصل، بحث العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مع سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد - في اتصال هاتفي - علاقات التعاون القائمة بين البلدين، واستعرضا الجهود المبذولة على مختلف الصعد للتصدي لانتشار جائحة فيروس كورونا والتخفيف من آثاره على البشرية.

 

 

 


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