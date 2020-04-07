اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى يعيد 1600 شخصا كانوا عالقين فى جواتيمالا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 04:18 م
الاتحاد الأوروبى يعيد 1600 شخصا كانوا عالقين فى جواتيمالا الاتحاد الأوروبى
كتبت: هناء أبو العز

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تطوعت 3 دول أعضاء فى الاتحاد الأوروبى ألمانيا وفرنسا واسبانيا، فى تنظيم 5 رحلات لإعادة  1600 من السياح الأوروبين الذين كانوا عالقين فى جواتيمالا ، بسبب أزمة وباء كورونا العالمي.
 
ونسق وفد الاتحاد الأوروبي مشاركة المواطنين من الدول التي تحمل جنسية الاتحاد الأوروبي بخلاف الدول الثلاث المذكورة، والتي تم السماح بها على متن الطائرة: تم استفادة حوالي 400 مواطن من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وكذلك من بريطانيا العظمى وسويسرا والنرويج.
 
على الصعيد العالمي ، تم إعادة 1400 أوروبي من أكثر من عشرين دولة بنجاح، وقال الاتحاد الأوروبى فى بيان له، هذه الإجراءات هي جزء من جهد عالمي يتطلب الكثير من الطاقة والتنسيق لخدمة أكثر من 500   ألف أوروبي تم حظرهم في جميع أنحاء العالم.
 
وقال ستيفانو جاتو ، سفير الاتحاد الأوروبي في جواتيمالا:   نشعر بالرضا   لأن الرحلات الخمس التي نظمتها ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ضمنت مشاركة مواطنين من أكثر من عشرين دولة أوروبية، الآن سيجدون أنفسهم في وضع صعب في المنزل، ولكن على الأقل قريبين من أحبائهم 
 

الاتحاد الاوروبى

العالقين فى الخارج

جواتيمالا

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