الإمارات تمكن الوافدين من الحصول على الإجازة المبكرة.. تعرف على الإجراءات

إيمان حنا

وضعت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات، إجراءات معينة تمكن العامل الأجنبي من مغادرة الدولة والعودة لوطنه، بعد حصوله على "إجازة مبكرة"، وفقا للقرار رقم ( 279 ) لسنة 2020 في شأن استقرار العمالة بمنشآت القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك استجابة لعدد كبير من الطلبات المستلمة من بعض العمالة الأجنبية الذين مازالوا على رأس عملهم ويرغبون في العودة إلى بلدانهم. وفق البيان.

وأوضحت الوزارة، الإجراءات كالتالى: أولاً تحديد مدة الإجازة بتوقيع نموذج ملحق إضافي مؤقت لعقد العمل خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كرونا المستجد والمتوفر على التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.

ثانيا: على المؤسسة أو جهة العمل أن تقوم بحجز تذكرة سفر العامل "ذهاب وعودة" وتسليمها له.

ثانيا : يشترط استمرار العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، واعتبار الإجازة المبكرة إجازة غير مدفوعة الأجر مع احتفاظ العامل بما تبقى له من مستحقات مقررة وفق قانون علاقات العمل.

ثالثا: أن تنتهي الإجازة المبكرة بعودة العامل ومباشرته للعمل بعد انتهاء فترة الإجراءات الاحترازية.

رابعا: أن يتم تمديد إقامات العمال العائدين إلى بلدانهم تلقائياً في حال انتهاء إقامتهم وهم خارج الدولة.

تهدف هذه المبادرة إلى تمكين من يرغب من العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال تقديم مواعيد إجازاتهم السنوية أو الاتفاق مع المنشآت العاملين لديها على منحهم إجازة من دون أجر.

وتأتي المبادرة في إطار المواقف الإنسانية التي تتبناها قيادتنا الرشيدة والحرص على تلبية متطلبات المقيمين الراغبين بالعودة إلى بلدانهم ودعمهم في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع.

ومن جهة أخرى اتخذت طيران الإمارات، جملة من التدابير الوقائية فى جميع رحلاتها المزمع تنظيمها ابتداء من يوم الغد، نحو عدد من الوجهات الأوروبية، احترازاً من تفشى فيروس كورونا وحماية للمسافرين وأطقم الطائرة.