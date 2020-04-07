اليوم السابع
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الإفراج عن السجناء فى إيران بسبب كورونا لم يشمل المسئول "قاتل زوجته"

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 11:11 ص
الإفراج عن السجناء فى إيران بسبب كورونا لم يشمل المسئول "قاتل زوجته" متحدث السلطة القضائية فى إيران غلام حسين اسماعيلى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قال متحدث السلطة القضائية فى إيران غلام حسين اسماعيلى، أن عملية منح اجازات للسجناء فى إيران بسبب كورونا، لم تشمل رئيس بلدية طهران السابق محمد على نجفى المدان بقتل زوجته منذ مايو 2019.

 

وأعزى المتحدث الإيرانى، بحسب موقع انتخاب، ذلك بسبب عدم اصدار حكم نهائى فى قضية نجفى، وفى الوقت نفسه نفى المسئول الإيرانى، اصابته هو ومدانين آخرين فى سجن اندرزجاهى بفيروس كورونا.

 

والعام الماضى، اعترف رئيس البلدية السابق للعاصمة الإيرانية طهران، بارتكاب جريمة قتل زوجته الثانية ميترا استاد، وعثرت الشرطة على زوجته مقتولة داخل منزلها بـ5 طلقات نارية.

 

ووقعت جريمة القتل بسبب خلافات أسرية، وقال نجفى إن زوجته الثانية دمرت حياته وحياة عائلته وكانت على وشك افشاء أسراره فى مقابلة صحفية مع أحدى المواقع الإلكترونية اليوم، الأمر الذى أكدته صحفية إيرانية. 

 

على صعيد آخر، رفض نواب مجلس الشورى الإسلامى "البرلمان الإيرانى"، مشروع قرار عاجل يقتضى تعطيل البلاد لمدة شهر كامل بسبب تفضى فيروس كورونا، باعتباره مخالف للدستور الإيرانى، بحسب وكالة إيسنا الإيرانية.

 

وأمس ارتفعت أعداد الوفيات، وبلغت، 3739 بعد أن سجلت وزارة الصحة الإيرانية 136 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأضافت الوزارة في بيانها، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 60 ألف و 500 شخص، بعد تسجيل 2274 إصابة جديد، و 4083 مصابين بالفيروس في حالة صحية حرجة، ولفتت الوزارة إلى ارتفاع في عدد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس وبلغ 34.236.

 


غلام حسين اسماعيلى

محمد على نجفى

ايران

تفشي كورونا

وباء كورونا

فيروس كورونا

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