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الأردن يشترى 60 ألف طن من علف الشعير

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 03:37 م
الأردن يشترى 60 ألف طن من علف الشعير علف الشعير
رويترز

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قال متعاملون إن مشترى الحبوب الحكومى الأردنى اشترى حوالى 60 ألف طن من علف الشعير للتوريد من مناشئ خيارية فى مناقصة عالمية أُغلقت اليوم الثلاثاء.

يقدر سعر الشراء بنحو 199 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن مع نقل الكمية خلال النصف الأول من سبتمبر.

 

 


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الحكومة الأردنية

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