استدعاء وكيل وزارة تموين حالى لسماع أقواله بقضية تزوير خطابات نصيب الفرد من الخبز بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

قررت النيابة العامة بقسم ثان سوهاج، برئاسة المستشار مصطفى رميح ، وإشراف المستشار أحمد عبدالباقى المحام العام لنيابات شمال سوهاج ، صرف " رأئف . م. ع " 48 سنة ، مسئول دراسات المخابز المستجدة بمديرية التموين بسوهاج ، المتهم بتزوير خطابات دراسة متوسط نصيب الفرد من الخبز البلدى من ديوان القسم مع أخذ التعهد عليه بالحضور فور طلبه .

كما قررت النيابة العامة أيضا، طلب حضور لكلا أصحاب المخابز المستفيدين من عملية التزوير وقاموا بترخيص المخابز " و م .ك . ا " ووكيل وزارة التموين بأحدى المحافظات ، والذى كان يعمل فى ذلك الوقت مديرا للمديرية ، و "أ . ح . ر" وكيل وزارة للتموين سابق وحاليا بالمعاش وذلك لجلسة تحقيق فى القضية .

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، فرع جنوب الصعيد ، تمكنت من كشف ملابسات عملية تزوير وتلاعب خاصة بدراسات متوسط نصيب الفرد من الخبز البلدى بإثبات بيانات على خلاف الحقيقة ، بتلك الخطابات ، وتمكين بعض الأشخاص من الحصول على ترخيص مخبز بلدى بدون وجه حق.

ترجع الواقعة عقب تلقى العميد صلاح أبوسحلى مدير إدارة مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد ، معلومات مفادها قيام مسئولى مديرية التموين بسوهاج ، بتزوير خطابات دراسة متوسط نصيب الفرد من الخبز البلدى بإثبات بيانات على خلاف الحقيقة بتلك الخطابات المرسلة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية تفيد على خلاف الحقيقة بأن تلك المناطق مستحقة لفتح مخابز بها دونوجه حق ، حيث تمكن بعض الأشخاص من الحصول على ترخيص مخبز بلدى دون وجه حق .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث ترأسه العقيد راشد سالم مفتش الإدارة وتوصلت التحريات إلى قيام "رأئف . م. ع" 48 سنة مسئول دراسات المخابز المستجدة بمديرية التموين بسوهاج والسابق إتهامه فى قضيتين إستغلال نفوذ ، حيث قام المتحرى عنه بإستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع " م . ع . ع . ع" و "م . ع .م. ع" المقيمان بدائرة مركز طهطا سوهاج ، فى تزوير خطابين دراسة متوسط نصيب الفرد من الخبز البلدى بإثبات بيانات على خلاف الحقيقة ، بتلك الخطابات المرسلة لوزارة التموين تفيد على خلاف الجقيقة بأن تلك المناطق مستحقة لفتح مخابز بها دون وجه حق حيث تمكن المذكورين من الحصول على ترخيص مخبز بلدى .

تأكد ذلك بسؤال رئيس قسم شئون التموين بإدارة تموين طهطا وتم ضبط المتهم المتحرى عنه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أعترف بإرتكابه الواقعة ، تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق