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استخراج مسن على قيد الحياة من أسفل منزله المنهار بجرجا سوهاج

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 10:26 ص
استخراج مسن على قيد الحياة من أسفل منزله المنهار بجرجا سوهاج إنهيار منزل - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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تمكنت قوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد حسام المصرى مدير الإدارة، من انتشال مسن بالغ من العمر 62 عاما على قيد الحياة، من أسفل أنقاض منزله المنهار بدائرة قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، وذلك عقب تمكن القوات من استخراج ابنته العشرينية أيضا على قيد الحياة من أسفل أنقاض المنزل.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، قد تلقى بلاغا من اللواء جمال إبراهيم نائب المدير لقطاع الجنوب ، يفيد بانهيار منزل بدائرة قسم شرطة جرجا ووجود 2 على قيد الحياة أسفل أنقاض المنزل المنهار.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية ، وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث لجنوب والرائد مصطفى فرغل رئيس وحدة مباحث قسم شرطة جرجا ، حيث تبين انهيار منزل مكون من 3 طوابق بناحية شارع المزلقان خلف استراحة مجلس المدينة.

تم الدفع بـ 4 سيارات انقاذ إلى مكان الانهيار، وتم الدفع باللودر والمعدات إلى مكان الإنهيار من أجل إستخراج مالك المنزل ونجلته، تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة وسنوافيكم بالتفاصيل .

وتمكنت قوات الإنقاذ من إستخراج "مارينا أسعد جرجس سليمان " 20 سنة ، من أسفل المنزل المنهار، وتم استخراج والدها أيضا على قيد الحياة "أسعد جرجس سليمان " 62 سنة تم نقل المصابين لمستشفى جرجا العام لتلقى العلاج .

تم فرض كرودون أمنى بالمنطقة ، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حول المنزل المنها، وتم إخطار التضامن للتعامل مع الأسرة المنكوبة وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بها .

 

 


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