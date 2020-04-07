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ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى إيران لـ 3872 حالة وتسجيل 62 ألف اصابة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 11:51 ص
ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى إيران لـ 3872 حالة وتسجيل 62 ألف اصابة مواجهة فيروس كورونا - ارشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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سجلت إيران، اليوم الثلاثاء، 133 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد الوفيات  إلى 3872، بينما بلغت الإصابات  62589.

 

وكان رفض نواب مجلس الشورى الإسلامى "البرلمان الإيرانى"، مشروع قانون عاجل يقتضى تعطيل البلاد لمدة شهر كامل بسبب تفضى فيروس كورونا، باعتباره مخالف للدستور الإيرانى، بحسب وكالة إيسنا الإيرانية.

 

وتوقع وزير الصحة الإيراني، في كلمة أمام البرلمان، أن تتم السيطرة على فيروس كورونا في إيران في غضون الأربعين يوما القادمة ، موضحا أن بلاده  تعيش الآن مرحلة إدارة أزمة فيروس كورونا وليس السيطرة عليه ، وأكد أن ما بين 30% و50% من الأسرة في المستشفيات شاغرة، كما يوجد 15 ألف سرير لقضاء مرحلة نقاهة المصابين.
 

 


ايران

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وباء كورونا

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