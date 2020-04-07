ارتفاع حالات الإصابة بكورونا فى فيتنام إلى 249 دون وفيات

رويترز

سجلت وزارة الصحة الفيتنامية أربع إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالى إلى 249 دون أى وفيات.

وقالت الوزارة إنه تم إجراء أكثر من 94 ألف اختبار للكشف عن إصابات بالفيروس فى فيتنام وأوضحت أن 122 مريضا خرجوا من المستشفى.