اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 11:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اجتماع طارئ بـ"الفيديو كونفرانس" لوزراء طاقة مجموعة العشرين الجمعة المقبل

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 10:06 ص
اجتماع طارئ بـ"الفيديو كونفرانس" لوزراء طاقة مجموعة العشرين الجمعة المقبل مجموعة العشرين
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعقد وزراء طاقة مجموعة العشرين اجتماعاً استثنائياً بالفيديو يوم الجمعة المقبل، وذلك لمناقشة إجراءات تضمن استقرار سوق الطاقة، وفق رويترز، حيث يأتى الاجتماع بدعوة من السعودية، التى ترأس لمجموعة العشرين هذا العام.

ويسبق هذا اجتماع افتراضي يعقد الخميس لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، بما فيهم روسيا، لبحث خفض محتمل على الإنتاج النفطى، كان مصدر سعودي قد ذكر أن المملكة ستستضيف مؤتمراً بالفيديو لمجموعة أوبك+ يوم الخميس.

وفى خطوة غير مسبوقة أرجأت شركة أرامكو إعلان أسعار البيع الرسمية لخاماتها لشهر مايو  حتى العاشر من أبريل، انتظاراً لما سيسفر عنه اجتماع بين أوبك وحلفائها بخصوص تخفيضات إنتاج محتملة. وفق مصدر سعودي رفيع المستوى لرويترز.

وأكد  المصدر السعودي أنه إجراء غير مسبوق لم تأخذه أرامكو من قبل. أسعار البيع الرسمية لشهر مايو ستعتمد على ما سيسفر عنه اجتماع أوبك+. نبذل ما بوسعنا لإنجاحه، بما في ذلك أخذ هذه الخطوة غير العادية لتأجيل أسعار البيع الرسمية.

تصدر أرامكو عادة أسعار البيع الرسمية بحلول الـ5 من كل شهر، والتي يتحدد على أساسها أسعار الخامات الإيرانية والكويتية والعراقية، وتؤثر على أكثر من 12 مليون برميل يومياً من النفط المتجه إلى آسيا.

ويبدو أن أسواق النفط قد اقتربت من تنفس الصعداء، فقد قلصت أسعار النفط العالمية خسائرها خلال تعاملات، أمس الاثنين، مدعومة بأنباء حول تقارب بين المملكة العربية السعودية وروسيا حول خفض إنتاج الخام، والذى يأتى ضمن مفاوضات مكثفة يجريها مسئولو النفط من أجل وضع اتفاق ينهى نزيف خسائر المعدن المتواصلة منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد. وفق رويترز.

ويجرى منتجو النفط  محادثات مكثفة لتنسيق جهود خفض الإنتاج بدلا من أن ترغمهم معطيات السوق على خفض حاد ومفاجئ نظرا لنفاذ مواقع التخزين وسط تخمة المعروض وندرة الطلب، وتستهدف المحادثات خفض مستوى إنتاج الخام نحو 10% وهو أعلى معدل خفض على الإطلاق نظرا للضربة التي تلقتها أسواق الطاقة العالمية في أعقاب انهيار معدلات الاستهلاك نتيجة تدابير حظر السفر والعزل الرامية للحد من انتشار عدوى كورونا. وفق بلومبيرج .


مجموعة العشرين

وزراء طاقة دول العشرين

السعودية

وزراء الطاقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى: 175 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 33 مليار جنيه

البنك الأهلى: 175 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 33 مليار جنيه

غرامة فورية ألف جنيه لـ"نباشين القمامة " بالغربية لمنع تفشى فيروس كورونا

غرامة فورية ألف جنيه لـ"نباشين القمامة " بالغربية لمنع تفشى فيروس كورونا

"المركزى" يلغى قوائم I Score ويطلق حرية تعامل العملاء غير المنتظمين مع البنوك

"المركزى" يلغى قوائم I Score ويطلق حرية تعامل العملاء غير المنتظمين مع البنوك

ليلة النصف من شعبان.. الله ينزل للسماء الدنيا وينادى: ألا من مستغفر

ليلة النصف من شعبان.. الله ينزل للسماء الدنيا وينادى: ألا من مستغفر

فيديو.. بعد كورونا.. أنفلونزا الخنازير تثير المخاوف مجددا

فيديو.. بعد كورونا.. أنفلونزا الخنازير تثير المخاوف مجددا

10 قواعد تحكم السلوك الوظيفى والتأديب للعاملين بالدولة

10 قواعد تحكم السلوك الوظيفى والتأديب للعاملين بالدولة

المرور تحدد عدة خطوات لتفادى مخاطر الشبورة المائية على الطرق

المرور تحدد عدة خطوات لتفادى مخاطر الشبورة المائية على الطرق

أكبر بدر عملاق فى 2020 يزين سماء مصر اليوم

أكبر بدر عملاق فى 2020 يزين سماء مصر اليوم

انتهاء اليوم الثالث عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء اليوم الثالث عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

موعد صرف المرتب وإزاى تصرفه صح فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

موعد صرف المرتب وإزاى تصرفه صح فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

تعرف على الدور القانونى لـ"دائرة توحيد المبادئ" بمجلس الدولة

تعرف على الدور القانونى لـ"دائرة توحيد المبادئ" بمجلس الدولة

احترس.. 10 حالات تفقدك الجنسية المصرية

احترس.. 10 حالات تفقدك الجنسية المصرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة