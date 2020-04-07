إيقاف 6 حالات بناء مخالف والتحفظ على مواد البناء بأحياء الإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

كثفت أحياء الإسكندرية، حملات التصدى لظاهرة البناء المخالف، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالتصدى لأعمال البناء المخالف بنطاق المحافظة.

وشدد الدكتور ياسر الجندي، رئيس حي ثان المنتزة، على ضرورة مواصلة شن حملات مجابهة مخالفات البناء غير المرخص، حيث قامت وحدة التدخل السريع بشن حملة مكبرة لإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بثلاثة عقارات بالمنتزة ثان.

وقد شنت وحدة التدخل السريع بالمنتزة ثان، حملة مكبرة تم خلالها إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص، وتم فك الشدة الخشبية الخاصة بالطابق السابع علوى بالعقار الكائن أمام مستشفى الصدر بشارع النبوى المهندس بالملاحة والتحفظ على كمية من مواد البناء، فك الشدة الخشبية الخاصة بالطابق السادس علوى بالعقار الكائن بشارع الكومبانية متفرع من طريق الطابية والتحفظ على كمية من حديد التسليح والأسمنت.

وكذلك فك الشدة الخشبية الخاصة بالعقار الكائن بشارع الرحامنة المتفرع من شارع مصطفى كامل الملاحة والتحفظ على كمية من حديد التسليح ، وتم إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال المخالفة بالكامل

وفى حى العامرية ثان، وجه محمد عبدالله، رئيس حى العامرية ثان، بشن حملات لإزالة الفورية وإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق الحى لحماية أرواح المواطنين، حيث شن الحى حملة مكبرة بوجود رئيس وحدة التدخل السريع ووحدة الإزالة، وإشغال الطريق، وأسفرت الحملة عن إيقاف أعمال بناء وذلك بالدور الأرضى قرية بنجر السكر 3 تم التحفظ على 6 شكاير أسمنت، فك شدة خشبية لسقف بالدور الأرضى بنجع كاتب، وتم التحفظ على عدد 40 لوح خشب، إيقاف أعمال صب خرسانة أرضية، وذلك أمام كوبرى مصطفى إسماعيل وتم التحفظ على لودر صغير، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

التحفظ على مواد البناء



بناء مخالف