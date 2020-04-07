اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:27 م
خالد صلاح
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إيران تتطلع لإستئناف الأنشطة الحكومية تدريجيا مع الالتزام بالمبادئ الصحية

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 08:10 م
إيران تتطلع لإستئناف الأنشطة الحكومية تدريجيا مع الالتزام بالمبادئ الصحية الرئيس الإيرانى حسن روحانى
أ ش أ

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أكد الرئيس الايرانى حسن روحانى فى إجتماع عقده اليوم الثلاثاء عبر الفيديو مع المحافظين ورؤساء جامعات العلوم الطبية فى خمس محافظات، على ضرورة استئناف الأنشطة المهنية الحكومية والحرة بصورة تدريجية مع الالتزام التام بجميع التعليمات والمبادئ الصحية اعتبارا من 11 ابريل الحالى.
وقالت وكالة أنباء ايرنا الايرانية انه خلال الإتصال عبر الفيديو مع محافظي كل من خراسان الجنوبية، وخراسان الشمالية، وإيلام، وكهكيلويه وبوير أحمد، وجهار محال وبختياري وعدد من الأطباء والممرضين في مستشفى ولي العصر في مدينة بيرجند التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية ومستشفى الشهيد مصطفى خميني في محافظة إيلام، اطلع الرئيس روحاني على سير تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمصابين بكورونا، والإحتياجات التي قد تواجهها المراكز العلاجية بهذه المحافظات.
كما أكد روحاني ضرورة تطبيق خطة "التباعد الإجتماعي الذكي" في المحافظات في ظل الظروف الراهنة جراء انتشار فيروس كورونا. 
وفيما يخص إستئناف عمل قطاع التعليم، صرح روحاني انه لا يوجد ضرورة للتسرع في إعادة فتح المدارس والجامعات، ويجب أن تتوفر شروط إعادة فتح المدارس بحيث نتمكن من ضمان تطبيق كافة التوجيهات الصحية وإزالة جميع هواجس الأسر ومخاوفها في هذا الصدد.
واعلن وزير التربية والتعليم الايراني محسن حاجي ميرزائي استمرار تعطيل الدوام في المدارس والمراكز التعليمية لمدة اسبوعين آخرين.
واضاف حاجي ميرزائي: بعد الانتهاء من اجتماعه مع لجنة التعليم والبحوث البرلمانية خلال الايام الاخيرة اتخذت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا قرارا باستمرارية تعطيل المدارس والمراكز التعليمة لفترة 15 يوما اضافيا وسيتخذ القرار اللازم بشأن العام الدراسي الحالي بعد انتهاء هذه الفترة.
واوضح ان وزارة التربية تدرس عددا من الخيارات بشأن العام الدراسي الحالي وموعد انتهائه وآلية الامتحانات وما تبقى من المحتوى الدراسي، مؤكدا انه سيتم اطلاع الطلاب واوليائهم على القرارات التي ستتخذ بهذا الشأن وفي الموعد المقرر.
واكد وزير التربية على استمرارية التعليم عن بعد بواسطة الانترنت وقال ان المعلمين يقومون بتدريس المادة الدراسية للطلاب عبر الانترنت، مبينا ان هذه التجربة لم تكتمل بعد ولكنها في حال تطور وبحاجة الى جهد وتقوية البنى التحتية.


إيران

حسن روحانى

الرئيس الإيرانى

كورونا

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