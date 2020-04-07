إصابة 54 جنديا و11 نائبا خريطة إصابات المسئولين فى إيران.. تعرف عليها

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلنت الأركان المسلحة الإيرانية عن إصابة 54 جنديا فقط بفيروس كورونا المستجد والمتفشي فى جميع المحافظات الإيرانية، وقالت إن معظمهم تعافوا. هذا فى وقت كشف النائب الإيرانى أكبر رنجبر زادة، عضو لجنة رئاسة البرلمان عن إيجابية نتائج تحاليل 11 نائبا آخرين من البرلمان البالغ عدد نوابة 290، بعد إجرائهم الفحوصات اللازمة لهم.

ويمكن رصد قائمة تفشى الفيروس بين مؤسسات إيران:

مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)

- على لاريجانى: (62 عامًا) دخل الحجر الصحي ويتلقى العلاج بعد أن خضع لاختبارات طبية، بعد ظهور أعراض المرض عليه، وثبتت إصابته بالفيروس.

- مجتبى ذو النور

النائب الإيرانى مجتبى ذو النور، رئيس لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية بالبرلمان، أعلن إصابته بفيروس كورونا وقال ذو النور، فى مقطع الفيديو الذى نشره على مواقع التواصل الاجتماعى "توتير"، قال فيه إن نتائج تحاليل فيروس كورونا جاءت إيجابية.

- محمود صادقى

أعلن النائب الإيرانى، محمود صادقى إصابته بفيروس كورونا المستجد، على تويتر، وكتب "تحليل كورونا جائت نتائجه إيجابية"، أترك هذه الرسالة ولا أمل لى فى العيش فى هذه الحياة، وترك وصيته لرئيس السلطة القضائية محمود رئيسي، ودعا للافراج عن السجناء فى البلاد منعا لتفشي الفيروس فى السجون.

- معصومة آقابور عليشاهى: نائبة عن مدينة شبستر.

-رمضانى دستك: توفى النائب المنتخب حديثا فى البرلمان.

- فاطمة رهبر: توفت النائبة المحافظة البالغة من العمر 55 عاماً عن مدينة طهران بالفيروس وكانت انتخبت مؤخراً نائبة في مجلس الشورى.

- زهرة اللهيان : نائبة منتخبة حديثا.

- 23 نائبا آخر بحسب نائب رئيس البرلمان الإيراني عبدالرضا مصري بينهم:

- سكينة ألماسى: نائبة ماهشر.

- محمد رضا منصورى: نائب ساوه.

- سيد على أقازادة: نائب منتخب حديثا فى البرلمان.

بلدية طهران

- مرتضى رحمان زادة: إصابة مرتضى رحمان زادة رئيس بلدية المنطقة 13 بالعاصمة طهران.

رجال الدين

- آية الله محسن حبيبى: توفى رجل الدين الإيراني، آية الله محسن حبيبى رئيس الحوزة الدينية فى مدينة قم ومدير مدرسة مجتهدى طهران، وعضو شورى إدارة الحوزات العلمية فى طهران، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

- مجتبى فاضلى: مدير مكتب آية الله موسي شبيري زنجانى والمسئول التنفيذي والمالى لمكتبه.

مسئولون آخرون

- سيد محمد رضا خاتمى: شقيق الرئيس الإيراني الأسبق والزعيم الإصلاحي سيد محمد خاتمي أصيب بفيروس كورونا.

- محمود رضا بيروي: أمين عام جمعية الهلال الأحمر فى إيران توفى أوائل مارس.

- مصطفى بور محمدى : وزير العدل الأسبق ومستشار رئيس السلطة القضائية، بفيروس كورونا، ويخضع الآن للعلاج فى إحدى مستشفيات العاصمة طهران.

- محمد رضا قدير : رئيس جامعة العلوم الطبية بمدينة قم.

- رضا بور خانعلي: توفى وهو مدير الجهاد الزراعى بمدينة رودبار.

بيت المرشد الإيراني آية الله علي خامنئى ومكتبه.

- آية الله سيد جعفر كريمى، مسئول شورى الاستفتاء بمكتب المرشد الأعلى توفى 28 مارس.

- نجل صهر المرشد: أعلن فريد الدين حداد عادل، نجل صهر المرشد (شقيقته متزوجة من نجل المرشد مجتبى خامنئى) اصابته بكورونا، وفريد الدين، هو نجل غلام على حداد عادل عضو تشخيص مصلحة النظام ومستشار خامنئى.

- على أكبر ولايتى: مستشار المرشد الأعلى اصيب مارس الماضى وأُعلن شفاءه قبل أيام.

الحرس الثورى

- وفاة الجنرال ناصر شعباني ،القيادي بالحرس الثورى: وهو من القادة البارزين في الحرس الثورى ونقل نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي تصريح سابق في عام 2018، له قال فيه ان الحرس حرض الحوثيين في اليمن علي ضرب ناقلات النفط السعودية تصريحات تسببت وقتها في اثارة عاصفة من الغضب.

- وفاة فرزاد تذرى المستشار السياسى السابق فى الحرس الثورى الإيرانى.

- مطلع مارس أعلن الحرس الثوري الإيراني وفاة 5 من عناصره بفيروس كورونا.

- وفاة العقيد حبيب برزجر أحد مؤسسي الحرس الثوري.

الرئاسة الإيرانية

- معصومة ابتكار.

أصيبت نائب الرئيس حسن روحانى لشئون المرأة وتم وضعها فى الحجر الصحى وتتلقى العلاج.

- إسحاق جهانجيري.

آثار اختفاء نائب روحاني الاول، المفاجئ الاسبوع الماضي عن الاعلام وعدم حضوره اجتماع الحكومة الاربعاء الماضي، الكثير من التكهنات حوله، اصابته بكورونا وفرض الحجر الصحي داخل منزله.، لكن لم تؤيد إيران إصابته رسميا.

مجلس تشخيص مصلحة النظام

- سيد محمد صدر

كشف الصحفى الإيرانى ومسئول موقع انتخاب، عن إصابة سيد محمد صدر عضو تشخيص مصلحة النظام ومستشار وزير الخارجية، بفيروس كورونا، ومحمد وهو نجل سيد رضا صدر شقيق الإمام موسى الصدر.

-محمد ميرمحمدي

توفي مير محمدي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، جراء إصابته بفيروس كورونا، بعد أن توفت والدته في أحد مستشفيات مدينة قم نتيجة إصابتها بنفس الفيروس.

مجلس خبراء القيادة

توفى عضو مجلس خبراء القيادة فى إيران آية الله هاشم بطحائى.

وزارة الصحة الإيرانية

- نائب وزير الصحة إيراج حريرجى.

أعلن إصابته بالفيروس بعد أجراء فحوصات وتحاليل جاءت نتيجتها إيجابية للفيروس، لكن إعلانه صدم المجتمع الإيراني، فقبل ساعات من تأكيد إصابته، كان يخالط المسئول الإيراني زملائه فى الوزارة وفى مقر رئاسة الجمهورية وحتى الصحفيين، وظهر فى مؤتمر صحفى بجوار متحدث حكومة الرئيس حسن روحانى يتصبب عرقا، وقبلها بأيام كان يجرى مقابلة فى مبنى التلفزيون الإيراني، ليخرج بعد ذلك المتحدث باسم وزارة الصحة فى مقابلة مع التلفزيون الرسمى ويؤكد أن نائب وزير الصحة أصيب بالفيروس ويخضع الآن قيد الحجر الصحى، ونشر لاحقا حريرجى مقطع فيديو يطمئن الإيرانيين على صحته.

وزارة الخارجية الإيرانية

- حجة الإسلام سيد هادي خسروشاهي.

أعلنت مواقع إيرانية، وفاة الدبلوماسي والسياسى الإيراني ورجل الدين، ورئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة الأسبق، هادي خسروشاهي بعد إصابته بفيروس كورونا القاتل فى مدينة قم، وخضوعه للعلاج منذ أيام فى إحدى مستشفيات العاصمة طهران، وتولى خسرو شاهى، رئاسة مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة لمدة 4 سنوات فى الفترة من 2001 وحتي 2004، كما تولى منصب سفير إيران السابق فى الفاتيكان ومستشار وزير الخارجية، وأكد موقع انتخاب الإيراني أن نتائج تحاليله لكورونا جاءت إيجابية.

- حسین شيخ الإسلام.

توفي وهو مستشار سابق لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بعد إصابته بفيروس كورونا.ويعد حسين شيخ الإسلام الذي ولد في أصفهان عام 1952، سياسيا بارزا، حيث كان عضوا في البرلمان الإسلامي السابع في إيران، كما شغل منصب سفير إيران لدى سوريا، بالإضافة إلى أنه كان يشغل مؤخرا نائب رئيس مجمع تقريب المذاهب الإسلامية للشؤون الدولية.وكان من بين الطلبة الذين اقتحموا السفارة الأمريكية في طهران عام 1979.

الصحافة والإعلام فى إيران

- أصيب نحو 19 مراسلا ومصورا يعملون فى هيئة الإذاعة والتليفزيون.

- سجلت وكالة أنباء فارس حالة وفاة لإحدى رؤساء تحريرها وهو الصحفى سيد عبد الله سيد أحمدى زاوية.