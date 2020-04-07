اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 15 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وفض سوق ببنى سويف

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:08 م
إزالة 15 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وفض سوق ببنى سويف إزالة تعديات على أراضى زراعية ببنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال بنى سويف ، برئاسة محمد بكرى ، 5 حالات تعد بالبناء على مساحة 4 قراريط ونصف القيراط من الأراضى الزراعية، بقرى دنديل وأشمنت وطحا دائرة المركز ، وذلك بالتعاون مع مسؤولى الزراعة ، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين .

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة أحمد دسوقى ، بفض سويقة بقرية أقفهص لتجمع من بعض الباعة من خارج القرية، بالإضافة إلى حملة نظافة ورفع أتربة من طريقين يربطان قرى الفنت وكفر درويش وعزبة فهمى والشيخ سليمان، ورفع 11 طن قمامة بواسطة مشروع النظافة ونقلها إلى مصنع التدوير بسمسطا ، علاوة على إزالة مسؤولى مجلس قروى دلهانس ، حالة تعد على مساحة 450 متر أرض أملاك دولة بكوم الرمل، وإزالة حالة تعد أخرى على مساحة من الأرض الزراعية بقرية شنرا. 

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا برئاسة المحاسب هانى جويلى من فض سويقة عبارة عن تجمع للبائعين بقرية غياضة الغربية ، فضلا عن حملات لصيانة الكهرباء بقريتى الضباعنة وطنسا بنى مالو ، وتطهير قرية هلية والمبانى الحكومية والمدارس، ورفع المخلفات والقمامةمنمداخل القرى، بإستخدام معدات الوحدة المحلية. 

 وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا برئاسة يحيى ياسين ، 7حالات تعد فى المهد على مساحه 700 متر أرض أملاك الدولة بحوض خارج الزمام بالوحدة المحلية لقرية براوة ، بالإضافة إلى حالة أخرى للتعد فى المهد على أرض زراعية على مساحة 175 متر بقرية البهسمون،وذلك بحضور مسؤولى الوحدة المحلية والمجلس القروى والأملاك والاشغالات . 

 وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وتطبيق القانون ، وكذلك المتابعة المستمرة لتطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء ،ضمن الخطة الشاملة للدولة لمواجهة فيروس كورونا. 

وشدد محافظ بنى سويف فى بيان له اليوم الثلاثاء على ضرورة استمرار حملات إزالة التعديات بجميع مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن،ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية للحفاظ على الرقعة الزراعية،موجها بمنع تكرار هذه التعديات ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعدين. ،وذلك بالتوازى مع متابعة الوحدات المحلية لتنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمجابهة إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد. 

إزالة التعديات على الأراضى ببنى سويف (1)
إزالة التعديات على الأراضى ببنى سويف

 

إزالة التعديات على الأراضى ببنى سويف (2)
إزالة التعديات على الأراضى ببنى سويف

 

إزالة التعديات على الأراضى ببنى سويف (3)
إزالة التعديات على الأراضى ببنى سويف

 

إزالة التعديات على الأراضى ببنى سويف (4)
إزالة التعديات على الأراضى ببنى سويف

 

إزالة التعديات على الأراضى ببنى سويف (5)
إزالة التعديات على الأراضى ببنى سويف

 

إزالة التعديات على الأراضى ببنى سويف (6)
إزالة التعديات على الأراضى ببنى سويف

 

إزالة التعديات على الأراضى ببنى سويف (7)
إزالة التعديات على الأراضى ببنى سويف

 

إزالة التعديات على الأراضى ببنى سويف (8)
إزالة التعديات على الأراضى ببنى سويف

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصريه

بنى سويف

ازاله التعديات

ازالة تعديات من على الاراضى الزراعية

تعديات على اراضى الدولة

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

ارتفاع عدد الوفيات فى نيويورك بفيروس كورونا إلى 5489 حالة

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

20 رسالة من الرئيس السيسى للمصريين لمواجهة كورونا وتبعاتها

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

المسنون ينتصرون على كورونا.. قصص 8 معمرين تعافوا من الفيروس القاتل "فيديو"

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-4-2020

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

وزير المالية: تكليفات الرئيس بمساندة القطاعات المتضررة من «كورونا» دخلت حيز التنفيذ

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

الداخلية تتصدى لفيروس كورونا بكل حزم.. غلق 11 مركزا تعليميا.. وضبط 185 مطعما ومحلا مخالفا و132 قضية احتكار سلع غذائية.. الأطقم الطبية تطهر وتعقم السجون وأقسام الشرطة.. وتنفيذ قرار الحظر لليوم الـ14

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط عن كورونا: نواجه تحدى لامثيل له

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لاينتقل عن طريق الهواء

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لاينتقل عن طريق الهواء

الناجحون فى اختبار كورونا.. 3 دول استطاعت مواجهة الوباء "فيديو"

الناجحون فى اختبار كورونا.. 3 دول استطاعت مواجهة الوباء "فيديو"

" الصحة العالمية ": فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين

" الصحة العالمية ": فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين

فيديو.. رخيصة ومريحة وتحميك من عدوى كورونا.. اعرف مميزات الكمامة القماش

فيديو.. رخيصة ومريحة وتحميك من عدوى كورونا.. اعرف مميزات الكمامة القماش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة