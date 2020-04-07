إزالة 15 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وفض سوق ببنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال بنى سويف ، برئاسة محمد بكرى ، 5 حالات تعد بالبناء على مساحة 4 قراريط ونصف القيراط من الأراضى الزراعية، بقرى دنديل وأشمنت وطحا دائرة المركز ، وذلك بالتعاون مع مسؤولى الزراعة ، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين .

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة أحمد دسوقى ، بفض سويقة بقرية أقفهص لتجمع من بعض الباعة من خارج القرية، بالإضافة إلى حملة نظافة ورفع أتربة من طريقين يربطان قرى الفنت وكفر درويش وعزبة فهمى والشيخ سليمان، ورفع 11 طن قمامة بواسطة مشروع النظافة ونقلها إلى مصنع التدوير بسمسطا ، علاوة على إزالة مسؤولى مجلس قروى دلهانس ، حالة تعد على مساحة 450 متر أرض أملاك دولة بكوم الرمل، وإزالة حالة تعد أخرى على مساحة من الأرض الزراعية بقرية شنرا.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا برئاسة المحاسب هانى جويلى من فض سويقة عبارة عن تجمع للبائعين بقرية غياضة الغربية ، فضلا عن حملات لصيانة الكهرباء بقريتى الضباعنة وطنسا بنى مالو ، وتطهير قرية هلية والمبانى الحكومية والمدارس، ورفع المخلفات والقمامةمنمداخل القرى، بإستخدام معدات الوحدة المحلية.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا برئاسة يحيى ياسين ، 7حالات تعد فى المهد على مساحه 700 متر أرض أملاك الدولة بحوض خارج الزمام بالوحدة المحلية لقرية براوة ، بالإضافة إلى حالة أخرى للتعد فى المهد على أرض زراعية على مساحة 175 متر بقرية البهسمون،وذلك بحضور مسؤولى الوحدة المحلية والمجلس القروى والأملاك والاشغالات .

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وتطبيق القانون ، وكذلك المتابعة المستمرة لتطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء ،ضمن الخطة الشاملة للدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد محافظ بنى سويف فى بيان له اليوم الثلاثاء على ضرورة استمرار حملات إزالة التعديات بجميع مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن،ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية للحفاظ على الرقعة الزراعية،موجها بمنع تكرار هذه التعديات ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعدين. ،وذلك بالتوازى مع متابعة الوحدات المحلية لتنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمجابهة إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.



إزالة التعديات على الأراضى ببنى سويف



إزالة التعديات على الأراضى ببنى سويف



إزالة التعديات على الأراضى ببنى سويف



إزالة التعديات على الأراضى ببنى سويف



إزالة التعديات على الأراضى ببنى سويف



إزالة التعديات على الأراضى ببنى سويف



إزالة التعديات على الأراضى ببنى سويف