اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:57 م
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إزالة 10 حالات تعد على الأراضى الزراعية بطهطا شمال سوهاج

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 05:33 م
إزالة 10 حالات تعد على الأراضى الزراعية بطهطا شمال سوهاج جانب من الحملة
سوهاج محمود مقبول

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية في إطار خطة الدولة للحفاظ عليها وحمايتها من التعديات بكافة أنواعها صرح بذلك على رفاعى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

وأشار رفاعى أنه تم إزالة  7 حالات تعد على الأراضى الزراعية بناحية  مجلس قروى الصفيحة و 3 حالات تعد بناحية بندر طهطا ليصبح بإجمالى10 حالات تعد بنطاق مركز ومدينة طهطا وذلك على مساحة 7 قراريط و8 أسهم.

وأكد على رفاعى رئيس المركز على ضرورة المتابعة المستمرة للحفاظ على الأراضى الزراعية وحمايتها من التعديات بكافة أنواعها وفى كل الأوقات ومهما كانت الظروف وتمت الازالة بحضور ممدوح الراوى أشرف محمد محمود جمال شومان نواب رئيس المركز السيد البحيرى رئيس قرية الصفيحة زكريا محمود عطية مدير الإدارة الزراعية ومسؤول حماية الاراضى بالإدارة الزراعية ومسؤول الإدارة الهندسية والعمليات والأزمات والعلاقات العامة بطهطا ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وبالتعاون مع قوات الأمن بقسم شرطة طهطا ومركز شرطة طهطا والقوات المرافقة لهم.

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة شنت حملة إزلات موسعة بنطاق مركز المراغة و بإشراف أحمد أبوهمام نائب رئيس المركز ، و رئيس وحدة قروي بناويط.

واسفرت الحملة عن ازالة 7 حالات  تعدى على الاراضى الزراعية  ، علي مساحة 5 قيراط و18 سهم بناء علي ارض زراعية ، بقرية الشيخ شبل ، وفزارة ، وقرية بناويط ، والمخالفات عبارة عن مباني خرسانية ، واحواش ، وحالة ردم قواعد قبل صبة الخرسانة ، وحالة شدة خشبية لسقف منزل تم انزالها .

 


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