اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 أبريل 2020 07:29 م
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إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ببني سويف والمنوفية

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 07:01 م
إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ببني سويف والمنوفية حملة إزالة - أرشيفية
أيمن لطفي ومحمد فتحى

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك ،وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وأوضح بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بني سويف، نفذت  24 قرار إزالة لحالات تعد على مساحة9 قراريط  أرض زراعية، بقري غياضة الشرقية ،طحا البيشة واليوسفية ، وتم التحفظ على خلاطة خلال استخدامها في أعمال البناء، وذلك بحضور المحاسب هاني جويلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا ونوابه  ومسؤولي الزراعة والعميد أسامه يونس مأمور مركز الشرطة والمقدم مصطفى أبو طالب رئيس رئيس المباحث، وسط انتشار من أفراد الشرطة و الأمن المركزي  بموقع  تنفيذ الإزالة.

وشدد محافظ بني سويف  على أهمية استمرار  حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة بمراكز وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة والأملاك،موجها بضرورة عدم تكرار هذه التعديات،وذلك بالتوازي مع متابعة الوحدات المحلية لتنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

فى سياق أخ  قاد اليوم  محمد موسي نائب محافظ المنوفية حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمركز ومدينة أشمون ، رافقه اللواء إيهاب لمعي نائب مدير أمن المنوفية ، ووكيل وزارة الزراعة ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ،تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بإستمرار شن الحملات المكبرة لإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية وإسترداد أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع  كافة أجهزة الدولة ومنعاً لإستغلال الظروف الراهنة في ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد حيث تم تنفيذ  13 حالة إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية طليا علي مساحة إجمالية 3220 م2 ، كما تم إزالة 10 حالات بمساحة 932 م2 ببندر أشمون .

وأثناء تنفيذ حملة الإزالات تم إزالة مصنع تجميع وتعبئة مواد كيماوية مجهولة المصدر وبدون ترخيص مبني مخالف و متعدي علي الأراضي الزراعية حيث تم ضبط 3000 لتر تنر ، و 2000 لتر بنزين ، و 5 طن مواد كيماوية مجهولة المصدر  .

هذا وقد وجه نائب المحافظ  رئيس المدينة بالتشديد علي رؤساء الوحدات القرية التابعة بسرعة تنفيذ كافة الازالات والتعديات علي اراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية وكذا فض جميع الأسواق وأماكن التجمعات بنطاق المركز وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد .

وكان تقرير وزارة التنمية  المحلية قد أعلن  أن محافظة المنوفية ،تصدرت محافظات الجمهورية في تنفيذ القرارات الصادرة من  رئاسة مجلس الوزراء ووزاة التنمية المحلية بشأن إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجدcovid-19 طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من إنتشار العدوى.

 


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