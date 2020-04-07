إدراج لقاح روسى مضاد لـ"كورونا" على قائمة لقاحات "الصحة العالمية" الواعدة

أعلن معهد سانت بطرسبرج لأبحاث اللقاحات والأمصال، اليوم الثلاثاء، أن اللقاح الذي يتم تطويره بالتعاون مع الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية الروسية، أدرج على قائمة اللقاحات الواعدة لمنظمة الصحة العالمية.
وذكر المعهد - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أن "اللقاح المرشح لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والذي يتم تطويره من قبل الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية الروسية، مدرج في قائمة اللقاحات الواعدة لمنظمة الصحة العالمية".
وأعلنت مديرة الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، في الـ27 من مارس الماضي، أن اللقاح الذي تقوم الوكالة بتطويره ضد فيروس "كورونا" المستجد سيظهر، وسيكون جاهرًا بعد 11 شهراً.
كما أعلنت الخدمة الصحفية للوكالة الطبية الحيوية الفيدرالية الروسية، أن التجارب السريرية على أساس عقاقير ميفلوكين وهيدروكسى كلوروكين وكاليدافير، لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا بدأت فى روسيا، وقالت الخدمة الصحفية، "بدأت التجارب السريرية لعقاقير هيدروكسى كلوروكوين وميفلوكين والدواء الروسى كاليدافير، والتى سيتم استخدامها وفقًا لمؤشرات طبية جديدة لعلاج المرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد SARS-CoV-2".
وأضافت الخدمة الصحفية، أن الدراسات السريرية ستجرى فى المركز الطبى "بورنازيان"، بناء على موافقة خطية من مرضى مصابين بفيروس كورونا الجديد.
وكانت قد أعلنت الخدمة الصحفية للوكالة الطبية الحيوية الروسية، فى وقت سابق، أنها قدمت نظاما علاجيا لفيروس كورونا على أساس الميفلوكين المضاد للملاريا.
واقترحت الوكالة، على وزارة الصحة الروسية، إدراج النظام العلاجى ضمن خطة مكافحة فيروس كورونا.
أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 فى روسيا، أعلن تسجيل 1154 إصابة جديدة بالفيروس فى 43 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 697 إصابة فى العاصمة موسكو و69 بسان بطرسبورج، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالى 7497 إصابة.
وجاء فى بيان مقر العمليات، "تم خلال ال 24 ساعة الماضية، تسجيل 1154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى 43 إقليما روسيا"، ليصل عدد الحالات المؤكدة فى 81 إقليماً إلى 7497، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.
وتابع المقر فى بيانه، "غادر 88 شخصا المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، بذلك يبلغ إجمالى الذين تعافوا من الفيروس 494 شخصا".
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