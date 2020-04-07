اليوم السابع
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إخلاء سوق الثلاثاء فى المراغة سوهاج بعد مخالفة البائعين للتعليمات.. صور

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:28 ص
إخلاء سوق الثلاثاء فى المراغة سوهاج بعد مخالفة البائعين للتعليمات.. صور فض الأسواق بالمراغة
سوهاج - محمود مقبول

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة شمالى محافظة سوهاج ، برئاسة حازم أبوالخير رئيس الوحدة ، بالإشتراك مع شرطة المرافق صباح اليوم ، بإخلاء سوق الثلاثاء الأسبوعى ، الذى يقام بالمدينة ويشهد تجمعا كبيرا من كل قرى ، والتى لم يتم الإلتزام بالتعليمات المركز ، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من وباء فيروس الكورونا المستجد كوفيد_19.

ومن جانبه شدد أبوالخير بعدم التهاون مع المقصرين والمخالفين للقرارات الوزارية على خلفية سلسلة الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد ، و تجميد مختلف النشاطات للأسواق أمام المواطنين.

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ، برئاسة محمد عبد الحميد أمبابى ، قد شنت حملة نظافة بقرية جزيرة شندويل ، وتم رفع 10 طن مخلفات صلبة وقمامة من طريق أسيوط سوهاج ، بجزيرة شندويل التابعة لمركز ومدينة سوهاج.

وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ، برئاسة محمد عبد الحميد أمبابى بتنفيذ عدد 5 قرارات إزالة على أرض زراعية بمنطقة باجا ، بقرية جزيرة شندويل ومنطقة السطح بقرية تونس ، على مساحة 21 قيراط بمشاركة قوة أمنية ، وذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، بالتصدى لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة .

كما أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، عن إزالة 14 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية لمركز ومدينة " جهينة، المراغة، أخميم، وطهطا "، موجها بتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضى الدولة التى تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية فى إعادة التعدى على الأراضى مرة أخرى.

فض الأسواق بالمراغة (1)
فض الأسواق بالمراغة 

 

فض الأسواق بالمراغة (2)
فض الأسواق بالمراغة 

 

فض الأسواق بالمراغة (3)
فض الأسواق بالمراغة

 

فض الأسواق بالمراغة (4)
فض الأسواق بالمراغة

 

فض الأسواق بالمراغة (5)
فض الأسواق بالمراغة

 


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