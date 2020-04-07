اليوم السابع
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أمن القليوبية: ضبط 250 شخصا اخترقوا حظر التجول منذ تطبيق قرار حظر التجول

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 03:00 ص
أمن القليوبية: ضبط 250 شخصا اخترقوا حظر التجول منذ تطبيق قرار حظر التجول حظر التجول- ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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أعلن مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، أن أجهزة الأمن بدائرة مركز شرطة شبين القناطر  تمكنت من ضبط 250 شخصا اخترقوا حظر التجول من أول يوم تطبيقه حتى الآن، والذى يبدء من الساعة السادسة صباحا حتي السابعة مساءً، وتمكن العميد أحمد صلاح مأمور مركز شرطة شبين القناطر والرائد أيمن سليمان رئيس مباحث المركز من ضبطهما وتحرر لهما محاضر بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأشار المصدر الأمني في تصريح خاص لليوم السابع،ان معظم شوارع المدينة لاحظ فيها التزام من المواطنين بقرارات الحظر، وأن الذين تم ضبطهم حالات فردية.

وكان قد أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لتطبيق القرار بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهي بشكل دورى في الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وناشد محافظ القليوبية، أبناء المحافظة الالتزام بالقرار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون من فرض الغرامة الفورية أو التعرض لعقوبة السجن التي نص عليها القرار، موضحا أن القيادة السياسية ما فرضت هذا القرار إلا لحماية المواطنين وكإجراء احترازي للحفاظ على حياتهم وحياة ذويهم.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التي تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

 


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