أمريكا تفرض أجهزة مراقبة الكاحل على مرضى فيروس كورونا المخالفين للعزل

كتب آسر أحمد

فرضت السلطات الأمريكية فى ولاية كنتاكي، أجهزة مراقبة الكاحل، على مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، اللذين يتجاهلون تعليمات الصحة بالعزل الذاتى، ويقومون بالاختلاط مع الناس في الشوارع ويتجاهلون البقاء فى المنزل.

وحكم أحد القضاة فى ولاية كنتاكى الأمريكية أول أمس، بتركيب أجهزة BPS للمرضى الذى خالفوا تعليمات العزل الصحى المنزلى، لتهديدهم حياة المواطنين الأمريكيين ومساعدتهم فى انتشار المرض بشكل أكبر، فى ظل تعليمات الحكومة الأمريكية بالمساعدة فى دحر الفيروس بالبقاء داخل المنازل.

ووفقاً لجريدة Courier-Journal.، فإن أحد المرضي في ولاية كنتاكي غادر المنزل في أكثر من مرة، بعد ان رفض التوقيع على إجراءات العزل الصحي، وهو ما اضطر شقيقة للإبلاغ عنه بعد تعريض حياة المواطنين للخطر، في ظل تجاهله لتعليمات وزارة الصحة بضرورة بقاءه داخل منزله فترة العزل الصحي.

وفى واقعة آخري في مقاطعة جيفرسون الأمريكية، قررت وضع أحد المرضي، تحت الإقامة الجبرية، بعد رفضه التوقيع على إجراءات العزل الصحي، وقيامه بالتسوق في المتاجر منذ يوم 21 مارس الماضي، وهو ما استدعى تنفيذ تركيب أجهزة المراقبة للمرضي الذين يرفضوا التوقيع على إجراءات العزل الصحي لضمان عدم تنفيذهم للتعليمات.

تأتى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس الدول المتأثرة بجائحة كورونا المستجد، وذلك بـ 300.720 حالة مصابة، فيما اكتشفت أمس السبت فقط 23.559، إصابة، وحصد الفيروس اليوم فقط، 758 حالة وفاة، ليصل إجمالى الوفيات بالفيروس لـ 8.162، فيما تعافى أكثر من 14 ألف حالة وذلك وفقا لإحصائيات موقع "وورلد ميتر" التى يتم تحديثها باستمرار.