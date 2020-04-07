"أصدقاؤك فى أمريكا يشجعونك".. نيكى هيلى تؤازر جونسون بعد إصابته بكورونا

كتب هيثم سلامة

أعربت نيكى هيلى، سفيرة الولايات المتحدة فى الأمم المتحدة السابقة، عن مؤازرتها إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، متمنية الشفاء العاجل له حيث نقل إلى وحدة الرعاية المركزة بعد تدهور حالته بعط إصابته بفيروس كورونا.

وقالت نيكى هيلى، عبر حسابها بموقع انستجرام :"صلواتنا إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون خلال هذه الفترة. أتمنى لك الشفاء العاجل! أصدقاؤك في أمريكا يشجعونك".





يشارأن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، أشار أن دخول رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون إلى الرعاية المركزة أمر خطير لأننا نعلم ماذا تعنيه العناية المركزة فى هذه المرحلة.

وسئل ترامب عن مزيد من التفاصيل حول الأدوية التي قال إنه أرسلها إلى أطباء بوريس جونسون ، لكنه أعطى القليل من التفاصيل ، ولم يذكر الشركات المعنية:"حسنًا ، إنها معالجة معقدة جدًا للأشياء التي طوروها مؤخرًا ، ولديهم الكثير من الخبرة في شيء آخر ولكن مؤخرًا لهذا الغرض. و .. لقد وافقوا بالفعل. لقد عقدوا اجتماعات مع الأطباء ، وسنرى ما إذا كانوا يريدون السير في هذا الطريق أم لا. ولكن عندما تكون في العناية المركزة ، فهذا أمر مهم. لذلك هم هناك وهم مستعدون ".

وعندما سُئل ترامب عن استراتيجية Covid-19 لبوريس جونسون وما إذا كان "قلل من قيمتها" ، قال ترامب: "كان ينظر إليها بشكل مختلف. ثم ترى ما يحدث ، وتصبح الأرقام ضخمة. لقد تحركنا نحن بالفعل في وقت مبكر."