51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى تايلاند و3 وفيات

قال متحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19 إن تايلاند سجلت 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات أخرى اليوم الاثنين.
وأضاف المتحدث تاويسين ويسانويوتين أن 13 من الحالات الجديدة لأشخاص يعملون في القطاع الطبي كانوا يقدمون الرعاية لمرضى مصابين أو تعاملوا معهم. وقال إن أكثر من نصف الحالات الجديدة في بانكوك.
وسجلت تايلاند 2220 حالة إصابة و 26 وفاة منذ ظهور الفيروس في البلاد في يناير كانون الثاني.
وكانت قد أعلنت الحكومة التايلاندية فرض حظر تجول شاملا بين العاشرة مساء والرابعة صباحا بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا. وذكر البيان الذي اطلع عليه الصحفيون أن الحظر يستثني نقل الإمدادات الطبية ونقل المصابين إلى أماكن الحجر الصحي ونقل المرضى وتنقلات العاملين في القطاع الطبي.
وكانت قد خططت السلطات التايلاندية، لتجريم كل أنواع النكات والمزاح غير المناسبة المتعلقة بفيروس كورونا، حيث سيكون السجن مصير كل من ينشر مثل هذا النوع من المحتوى.
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