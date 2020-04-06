51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى تايلاند و3 وفيات

قال متحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19 إن تايلاند سجلت 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات أخرى اليوم الاثنين.

وأضاف المتحدث تاويسين ويسانويوتين أن 13 من الحالات الجديدة لأشخاص يعملون في القطاع الطبي كانوا يقدمون الرعاية لمرضى مصابين أو تعاملوا معهم. وقال إن أكثر من نصف الحالات الجديدة في بانكوك.

وسجلت تايلاند 2220 حالة إصابة و 26 وفاة منذ ظهور الفيروس في البلاد في يناير كانون الثاني.