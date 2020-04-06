300 طلب دواء قامت بتوصيله مستشفيات ومراكز الجوف للمنازل

وكالات

قامت المستشفيات والمراكز الصحية فى منطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية، بتوصيل 300 طلب دواء من خلال مبادرة توصيل الدواء إلى منازل المرضى بالتعاون مع شركات الأجرة، وذلك خلال الأسبوع الأول لإطلاق المبادرة التى تأتى ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة الجوف وقطاعاتها للوقاية من فيروس كورونا الجديد، ولتقليل المراجعة للمستشفيات والمراكز الصحية والحفاظ على البقاء في المنازل.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أوضح الشؤون الصحية بالجوف، أن كل مستشفى خصص رقم للتواصل لتزويد الصيدلية برقم الملف والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله عبر شركات التوصيل, إضافة لتوعية مندوبى الشركات وإلزامهم بقواعد مكافحة العدوى، واستبدال القفازات والكمام مع كل طلب توصيل .

وكانت صحة الجوف، قد اتخذت العديد من الإجراءات التي تحد من مراجعة مستشفياتها من تأجيل مواعيد العيادات الخارجية، ومنع زيارة المرضى، وتأجيل العمليات الجراحية الباردة، وتأجيل مواعيد الأسنان العادية، وجلسات العلاج الطبيعي.

وتحث صحة الجوف الجميع على الحفاظ على أنفسهم بالبقاء في منازلهم وتسعى جاهدة لخدمتهم من منازلهم.