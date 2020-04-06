30 ألف طالب بالصف الأول الثانوى بالبحيرة يؤدون الامتحانات التجريبية إلكترونيا

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم فى البحيرة أن عدد طلاب الصف الأول الثانوى بالمحافظة المقرر أن يؤدون الاختبارات التجريبية بشكل إلكترونى فى امتحان اللغة الأجنبية الأولى يبلغ 30475 طالبا وطالبة منهم 25678 انتظام و4797 خدمات، بالإضافة إلى طلاب المنازل وعددهم 757 طالب الذين يؤدون امتحان آخر العام ورقيا .

مضيفا أن الامتحانات التجريبية تستهدف التأكد من انتظام عمل جميع الوحدات ودخول الطلاب على المنصة الاليكترونية ومواجهة أى مشاكل قد تحدث لتلافيها بهدف تدريب طلاب الصف الأول الثانوى على شكل الامتحانات الإلكترونية وطريقة أداء الامتحان عبر التابلت. وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بجميع الإدارات التعليمية لحل أى مشاكل فى الامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى. مشيرا إلى أنه يتم توجيه الطلاب الذين يقومون بأداء الاختبار التجريبى بالمنازل بعد أن تم تسليمهم جهاز التابلت وشريحة الاتصال الخاصة به مع الإعلان عن أرقام تليفونات غرف العمليات ومسئولى التطوير والمعنيين للتدخل الفورى.

كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أنه سيتم عقد الامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى العام، على التابلت من منازلهم بداية من الأحد، حيث يؤدى الامتحانات قرابة 600 ألف طالب وطالبة، بهدف تدريب الطلاب والاستعداد للامتحان الذى يعقد فى نهاية العام الدراسى.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت جدول الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوى من 5 ابريل حتى 22 ابريل 2020 والساعات المحددة لأداء الاختبار فى كل محافظة، موضحا أنه سيتم اتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت فى الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا وفقا للجدول، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أى جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواى فاى أو الشريحة.

قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لا يوجد ما يستدعى قلق طلاب الصف الأول الثانوى العام الذين لم يتمكنوا من دخول منصة الامتحان التجريبى، أو فتح الامتحان وخرج منه قبل انتهاء الإجابة عن الأسئلة بأكملها، موضحة أن الامتحان عبارة عن تجربة هدفها تدريب الطلاب على آلية التعامل مع الأسئلة الإلكترونية وأيضا اختبار الشبكات ومعرفة المشكلات لتلاشيها فى إطار الاستعداد لامتحان نهاية العام الذى ينطلق نهاية إبريل الجارى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أن منصة امتحان الصف الأول الثانوى التى يؤدون عليها الامتحان التجريبى " https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp

وحددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد وتوقيت الامتحان التجريبى وفقل لكل محافظة، موضحة أن الامتحان يبدأ فى الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، والفترة ما بين الساعة 8 صباحاً حتى 10 صباحاً يؤدى طلاب 6 محافظات الامتحان، وهى: القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر، والفترة ما بين الساعة 10 صباحاً حتى 12 ظهراً طلاب 7 محافظات: الجيزة، الغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، ومن 12 ظهراً إلى 2 ظهراً، طلاب 7 محافظات، الدقهلية والقليوبية والبحيرة وبنى سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح.