12 صورة ترصد كيفية تعامل فريق وقائى مع مخالطين لحالة مصابة بكورونا بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ترأس الدكتور خالد فوزى مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة بالشرقية، والدكتور محمد عبد السلام مدير الإدارة الصحية بأولاد صقر، فريق طبى، لعمل ترصد وبائى وسحب عينات من مخالطى سيدة مصابة بفيروس الكورونا ونقلت للعزل الطبى فى مستشفى تمى الامديد بالدقهلية .

وانتشر أعضاء الفريق من مراقبين صحيين وأطباء داخل عزبة ابو سويلم التابعة لعمل تقصى وبائى للحاله المعزولة المصابة بفيروس كورونا بمستشفى العزل بتمى الامديد.

وقام وائل القرام وخالد الأمير مراقبى الترصد الوبائى بالإدارة الصحية أنهم أمام منزل المريضة لعمل الترصد و توعية للمواطنين المخالطين للحالة والجيران وجميع منازل العزبة، وأوضح أحمد عليوه مراقب أول الإدارة الصحية أن فريق الترصد يعمل ليل نهار مضيفاً أنه فى حالة ظهور أى أعراض من ألم فى الحلق أو السعال أو وجود الحمى وصعوبة فى التنفس عليه أن يتصل فوراً بالإدارة الصحية .

كما أكد الدكتور محمد عبد السلام مدير الإدارة الصحية انه تم المرور على أفراد القرية وعمل توعيه لهم والتنبيه على العزل فى المنازل لمدة 14 يوم وعدم الخروج من منازلهم وفى حال ظهور أعراض على أحد المواطنين يتم إبلاغ الإدارة الصحية فوراً .

أضاف الدكتور خالد فوزى وكيل مديرية الصحة والمدير الوقائى بالمديرية على الالتزام بمعايير الوقاية الشخصية للفريق الطبى موجهاً أن الوزارة ومديرية الصحة تسعى لحماية الفريق الطبى بكل قوة حيث اضاف ان حماية الفريق الطبى هى حماية للمجتمع أجمع، و تم رش وتطهير العزبة بواسطة الادارة الصحية ومنظمات المجتمع المدنى وعمد القرية .

وكانت السيدة " م .ع .ح " 41 عاما ، شعرت باعرض المرض من إرتفاع درجة الحرارة و ضيق تنفس ، فتوجهت لمستشفى دكرنس التابعة لمحافظة الدقهلية ذلك لقربها من قريتها التى تقع على حدود الشرقية مع الدقهلية، و بعمل تحاليل تبين أنه إيجابى و نقلت على الفور للعزل الطبى فى مستشفى تمى الامداد .

و تعد هى الحالة الأولى لسيدة على مستوى المحافظة التى تصاب بالفيروس و الحالة السادسة و طبقا لترتيب الإصابات حيث سبق و ظهرت حالتان بالأمس بديرب نجم و نقلوا للعزل بتمى الامديد و الأولى فى سنجها بكفر صقر و نقلت للعزل فى ابوخليفة بالإسماعيلية.

وفى إطار خطة وزارة الصحة والسكان، ومديرية الشئون الصحية العلاجية، إستعدادا لأى مستجدات تخص فيروس كورونا، قامت إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، بالإستمرار فى تنفيذ الدورات التدريبية المكثفة لتدريب أطباء الباطنة العامة، والتخصصات الطبية الأخرى "القلب، الصدر، الحميات، الجهاز الهضمي، المتوطنة، النفسية والعصبية" بمستشفيات الصحة بالمحافظة، حيث قام اليوم مشرفى العنايات المركزة بمستشفيات "فاقوس النموذجي، والحسينية، وأولاد صقر، وأبو كبير المركزى"، بتدريب الأطباء، على أعمال العناية المركزة المختلفة للإستعانة بهم بالنوبتجيات بالعنايات المركزة وقت الحاجة، والتدريب على كيفية التعامل مع أجهزة التنفس الصناعي، وكيفية عمل الإنعاش القلب الرئوى، والمتقدم، للأطباء والتمريض، مع التدريب على سبل التعامل الآمن مع المرضى بالعناية، وأساليب وسياسات مكافحة العدوى للوقاية الشخصية للفرق الطبية، ومكافحة إنتشار العدوى داخل غرف العناية المركزة، وكيفية التعامل مع مريض العناية، وكيفية متابعة الحالات المرضية للحصول على أفضل خدمة طبية، وكيفية إتباع الإحتياطات القياسية لمكافحة العدوى أثناء التعامل مع مرضى الأمراض التنفسية، وكيفية التعامل مع الحالات المشتبهة، وأهمية إرتداء الوقايات الشخصية أثناء التعامل مع المرضي.



































