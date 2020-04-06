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وكيل "صحة الشرقية" يناقش مع رئيس جهاز العاشر إضافة خدمات طبية بالمدينة

الإثنين، 06 أبريل 2020 07:04 م
وكيل "صحة الشرقية" يناقش مع رئيس جهاز العاشر إضافة خدمات طبية بالمدينة جانب من الاجتماع
الشرقية - إيمان مهنى

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اجتمع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، ورئيس لجنة الصحة بجمعية المستثمرين، وعضو لجنة الصحة بمجلس أمناء العاشر، وبحضور مدير عام فرع التأمين الصحي بالشرقية، ومديرة الإدارة الصحية، ومدير مستشفي التأمين بالعاشر.

وتناول الاجتماع الخطة العلاجية بمدينة العاشر من رمضان، والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخطة تشغيل المركز الطبي الجديد بالحي العاشر غرب، بعد تسليمه لمديرية الشئون الصحية، ونوعية الخدمات الطبية التي سيتم توفيرها، مع توقيع الكشف الطبي علي المواطنين للأمراض التنفسية بمدينة العاشر من رمضان.

وقام وكيل الوزارة بمعاينة المبني الجديد، ووضع تصور علي الطبيعة لتشغيله، وكلف لجنة من إدارة مكافحة العدوي، وإدارة الجودة بمديرية الشئون الصحية، والإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، بالدراسة والعرض بالخدمات الطبية التي سيتم توفيرها وفقًا لإحتياج المنطقة والإمكانات المتاحة .


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