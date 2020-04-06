اليوم السابع
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الإثنين، 06 أبريل 2020 04:04 م
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وكيل تعليم شمال سيناء يتفقد العمل بإدارة رفح التعليمية

الإثنين، 06 أبريل 2020 03:47 م
وكيل تعليم شمال سيناء يتفقد العمل بإدارة رفح التعليمية عبد العزيز عطيه وكيل تعليم شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم، فى بيان لها أن عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم تفقد اليوم سير العمل بإدارة رفح التعليمية، الكائنة بمبنى مدرسة الشهيد عبد الخالق حسين متعددة المراحل بالدور الخامس بالعريش .

وتابع حسانين بحضور عواد الخليلى مدير الإدارة والدكتور نور الغول وكيل الإدارة أعمال شئون العاملين، مؤكدا على الالتزام بكل التعليمات فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد فى العمل إلى أن يتم الإعلان عن عودة العمل بالشكل الطبيعى قريبا .

وفى سياق متصل شارك وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء مراسم إهداء  لوحة فنية بعنوان " تحيا مصر" قدمتها اسماء أحمد معلمة بمدرسة التربية الخاصة وأهدتها للمدرسة بهدف تجسيد معالم مصر وقوتها فى كل طرف على لوحة فنية .

وحضر مراسم التسلم المهندس ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفنى و ابتسام جبارة مدير إدارة التعليم الثانوى والدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة .

وقدم عبد العزيز عطيه حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء الشكر لفريق  مبادرة معلم اون لاين التعليمية التى قامت بها مديرية التربية والتعليم، بإشتراك كلا من مركز التطوير التكنولوجى ومسئولى التطوير وإدارة مركز التطوير بالمديرية وإدارة العلاقات العامة بالمديرية وتوجية عام المواد المختلفة ومديرى المدارس ومعلمى ومسؤلى التطوير والعلاقات العامة بالمدارس وإدارة التعليم الإبتدائي والإعدادى والثانوى العام والفنى بالمديرية وجميع الإدارات التعليمية.

وقال عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء في بيان له، أنه تابع تفعيل مبادرة معلم أون لاين من غرفة العمليات بديوان عام المديرية .

وأشار إلى أنه تم توفير الأستديو الخاص بتسجيل الدروس التعليمية جهزته مديرية التربية والتعليم ، وذلك لتسجيل الدروس التعليمية وتبث على قناة معلم أون لاين، ويقوم بالشرح أفضل المعلمين والموجهين كل فى مادته .


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