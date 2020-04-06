وفاة رئيس الجالية المسلمة فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

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توفي زعيم الجالية المسلمة فى إسبانيا، رئيس المفوضية الإسلامية فى البلاد، رياج ططرى بقري نتيجة إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة شؤون رئيس الوزراء - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الإثنين/ - أن الحكومة الإسبانية تأسف بشدة لوفاة رئيس المفوضية الإسلامية في إسبانيا، رياج ططري بقري، معربة عن تعازيها للجالية المسلمة.

ونعت الحكومة الإسبانية ططري بقري، الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 72 عاما، بعد أن دخل مستشفى في مدريد منذ عدة أيام إثر إصابته بالفيروس، فيما لا تزال زوجته المريضة أيضا بالعدوى في حالة حرجة.

من جهتها، أعربت وزارة العدل الإسبانية عن خالص تعازيها في وفاة بقري، واصفة إياه بـ"مثال النضال من أجل حسن التعايش والتسامح" بين كل الطوائف في البلاد.

وولد بقري عام 1948 في دمشق وانتقل إلى إسبانيا في أوائل السبعينيات من القرن الماضي حيث أسس عام 1971 الجمعية الإسلامية، وحاز على شهادة الدكتوراه في الطب وشغل كذلك منصب إمام مسجد تطوان في مدريد.