وفاة أحد العاملين ببلدية إسطنبول الكبرى بعد إصابتة بفيروس كورونا

كتب مصطفى عنبر

أعلن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، وجود حالة وفاة جديدة بين موظفى البلدية بعد إصابتة بفيروس كورونا المستجد، واستمرار الوفيات بين العاملين بالبلدية، وفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة يانى تشاغ التركية.

وكان وزير الصحة التركى قد أعلن فى ساعات متأخرة يوم أمس ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى تركيا إلى 27 ألفا و69 حالة إصابة بينما وصلت حالات الوفيات إلى 574 حالة وفاة.

وكان أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية أسطنبول الكبرى قد أعلن اليوم عن وفاة أحد الموظفين بمديرية أغاتش يدعى سليمان إيلرى ليرتفع عدد الوفيات داخل البلدية إلى 2. بينما تصل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين العاملين ببلدية اسطنبول إلى 161 حالة إصابة.

من جهة أخرى ، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه إن حصيلة حالات الوفاة بسبب مرض كوفيد-19 زادت 73 إلى 574 حالة، كما ارتفعت حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، المسبب للمرض، 3135 ليصل إجماليها في تركيا إلى 27 ألفا و69 حالة إصابة.