اليوم السابع
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وزير: فرنسا ستشهد هذا العام أسوأ تراجع اقتصادى منذ الحرب العالمية

الإثنين، 06 أبريل 2020 01:01 م
وزير: فرنسا ستشهد هذا العام أسوأ تراجع اقتصادى منذ الحرب العالمية وزير المالية الفرنسى برونو لومير
رويترز

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قال وزير مالية فرنسا اليوم الاثنين إن البلاد ستشهد على الأرجح أسوأ تراجع اقتصادى لها منذ الحرب العالمية الثانية، وبما يفوق بكثير الانكماش بنسبة 2.2% الذى شهدته في 2009 بعد الأزمة المالية العالمية.

وقال الوزير برونو لومير لمجلس الشيوخ خلال جلسة عن بعد "لعلنا تجاوزنا معدل -2.2 بالمئة المسجل في 2009. يوضح ذلك حجم الصدمة الاقتصادية التي نواجهها."

أشارت تقديرات الحكومة الشهر الماضي في تحديث طارئ للموازنة إلى أن الاقتصاد سينكمش واحدا بالمئة هذا العام، لكنها تشير منذ ذلك الحين إلى أنه سيكون عليها مراجعة ذلك الرقم.

 

 


فرنسا

برونو لومير

وزير المالية الفرنسى

الحكومة الفرنسية

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