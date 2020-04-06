وزير التنمية المحلية للمحافظين: تعاملوا بحسم مع من يستغل أزمة كورونا

كتب على عبد الرحمن

أجرى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اليوم الإثنين، إتصالات هاتفية مع جميع المحافظين، لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المُستجد.



وذكر بيان للوزارة اليوم، أن شعراوى أكد خلال اتصالاته على أهمية اتخاذ المحافظين كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك الدولة بكل حزم والتنسيق المستمر مع مديرى الأمن والجهات المعنية بالمحافظة فيما يخص هذا الملف الهام الذى توليه القيادة السياسية أهمية قصوى خلال الفترة الحالية، مشددا على أهمية عدم السماح لأى محاولات من بعض المخالفين باستغلال الظروف الحالية وتعامل أجهزة الدولة مع تداعيات فيروس كورونا ومحاولة التعدى على أراضى وأملاك الدولة والبناء العشوائى على الاراضى الزراعية.



وأكد وزير التنمية المحلية، أنه وجه المحافظين أيضاً بالإستمرار فى موجات الإزالات الفورية للتعديات على الأراضى الزراعية ، وضبط المُتعدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية بالتنسيق مع مديرية الأمن فى إطار تطبيق قانون الطوارئ تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء فى هذا الشأن، وأضاف شعراوى قائلاً: حافظوا على هيبة الدولة وتعاملوا بحسم مع كل من تسول له نفسه بالتعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.



وأوضح شعراوى أنه تم أيضاً خلال الاتصالات التى أجراها متابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد وأدوات التعقيم، وكذا جهود المحافظات فى تطهير وتعقيم كافة المبانى والشوارع والمنشأت المختلفة.



وأضاف الوزير أنه طالب المحافظين بالمتابعة المستمرة لرفع القمامة بصورة يومية من كافة القرى والأحياء والمراكز وإزالة تراكمات القمامة، واستمرار التنسيق مع السادة مديرى الأمن لتسهيل عمل جامعى القمامة ومتعهدى الخدمة خلال فترات حظر التجول.



كما طالب وزير التنمية المحلية من المحافظين بموافاة الوزارة بالجهود التى تقوم بها الإدارات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لإزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية.