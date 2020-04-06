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وزير التعليم العالى يتابع تجهيز المدن الجامعية كمستشفيات عزل لمواجهة كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 09:42 م
وزير التعليم العالى يتابع تجهيز المدن الجامعية كمستشفيات عزل لمواجهة كورونا وزير التعليم العالى يتابع تجهيز المدن الجامعية كمستشفيات عزل
كتب محمد صبحى

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تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى اليوم الاثنين العديد من المنشآت والمستشفيات الجامعية بجامعتى عين شمس والقاهرة، للوقوف على مدى جاهزيتها والتأكيد علي اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الفرق الطبية وكافة العاملين بالمستشفيات الجامعية، ومتابعة عمليات التعقيم والتطهير المستمرة بها.
 
وقال بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات  رئيس الجمهورية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد،  وتجهيز وتأهيل المدن الجامعية لاستقبال مرضى فيروس كورونا حال الاحتياج لهم، والاطمئان على اتباع كافة وسائل الوقاية للأطقم الطبية وكافة العاملين بالمستشفيات الجامعية.
 
وتأتى زيارة الوزير أيضاً لمتابعة عملية تجهيز المدن الجامعية ورفع كفاءتها لتصبح مستشفيات عزل  حال الاحتياج اليها ضمن خطة الطوارئ التى أعلنت عنها المستشفيات الجامعية، وتجهيزها  لاستقبال مصابى فيروس كورونا المستجد، موجهاً بسرعة توفير كافة المتطلبات الضرورية لذلك. 
 
كما وجه الوزير بضرورة تطبيق هذه الإجراءات بجميع المدن والمستشفيات الجامعية بكافة الجامعات المصرية، واتخاذ كافة التدابير الوقائية التي تحفظ سلامه الفرق الصحيه والإدارية والمرضى بالمستشفيات الجامعية، وتوفير كافة أدوات  الوقاية والتعقيم وأدوات الكشف لجميع العاملين بالمنشآت الجامعية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
 
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