اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 10:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من المخلفات البلدية بديلا للطاقة بمصانع الأسمنت

الإثنين، 06 أبريل 2020 10:05 ص
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من المخلفات البلدية بديلا للطاقة بمصانع الأسمنت اجتماع وزارة البيئة بالفيديو كونفرانس
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماع مجلس إدارة جهاز شئون البيئة لمناقشة عدد من الملفات البيئية المهمة، وذلك لأول مرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك فى ضوء قرارات مجلس الوزراء الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وأعضاء المجلس من الجهات المعنية الأخرى.
 
وأكدت وزيرة البيئة أن الاجتماع ناقش توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئى للشركات المتداولة والمستخدمة للفحم الحجرى والبترولى، كما تم مناقشة الاستفادة من المخلفات البلدية ضمن مزيج الطاقة بمصانع الأسمنت، وذلك فى ضوء رؤية مصر لعام 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.  
 
وأوضحت ياسمين أنه سوف يتم إعداد دراسة بيئية توضح موقف استخدام الفحم الفترة السابقة ومدى تأثيره على البيئة وما هى الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها وزارة البيئة للحد من انبعاثات الكربون، مشيرة إلى أنه اختتم الاجتماع بالموافقة على تجديد التصريحات للشركات المتوافقة من الناحية البيئية.
 
وكانت قد قالت وزارة البيئة إنه فى إطار حرص وزارة البيئة على توفير الأمن والسلامة والصحة المهنية للعاملين بها واتخاذ كل الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بتعقيم وتطهير مقار الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بالمحافظات، والمتابعة الميدانية والمستمرة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتأكيد على النظافة العامة.
 
وتم تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير المكثفة للمرة الثانية لكل المكاتب الإدارية للموظفين بمقر الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة لوسط الدلتا بطنطا وبالتعاون مع مؤسسة نهضة مصر للتنمية بالغربية وذلك ضمن خطط وزارة البيئة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (  COVID-19 )، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير فرع جهاز شئون البيئة بالبحيرة وعدد من الفروع الاقليمية الآخرى . 
 
كما تتابع وزيرة البيئة تنفيذ حزمة القرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس الوزراء للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا حفاظا على صحة العاملين بالوزارة، ومنها تعديل ساعات العمل للعاملين طبقا لمواعيد حظر التجوال التى صدرها قرار مجلس الوزراء بشأنها وكذلك تخفيض عدد العاملين بالوزارة والافرع الاقليمية التابعة لها والسماح للذين يمكن لهم أداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعياً.

وزارة البيئة

الفحم

مصانع الاسمنت

المخلفات

المخلفات البلدية

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كورونا يقترب من جامعى القمامة.. شحاتة المقدس: ملايين الكمامات يتم التعامل معها يوميا بالقاهرة الكبرى.. وأطالب بأحذية وماسكات لتأمين العاملين ضد العدوى.. ووزيرة البيئة: وحدات للتدخل السريع ورفع التراكمات الخطرة

الأحد، 05 أبريل 2020 06:00 ص

البيئة : التفتيش على 93 مستشفى و4 مقالب للمخلفات بالقاهرة لمواجهة كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 11:32 ص

إنذار برلمانى للحكومة بسبب "مخلفات كورونا".. طلبات إحاطة لوزيرتى الصحة والبيئة حول خطة التخلص الآمن من النفايات الطبية بمستشفيات العزل والحجز الصحى.. مطالبات بخطة طوارئ عليا وحماية عمال النظافة والصرف الصحى

الأربعاء، 01 أبريل 2020 11:30 ص

صور.. إدارة البيئة بالبحر الأحمر تنظم حملات توعية للمواطنين لمنع التكدس

الأربعاء، 01 أبريل 2020 10:21 ص

12 إجراء لوزارة البيئة لمنع انتقال فيروس كورونا من المخلفات.. تعرف عليها

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:00 ص

وزيرة البيئة: وفرنا أدوات وقائية لحماية عمال النظافة من كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:06 م

وزارة البيئة: رياح مثيرة للأتربة والرمال بدأت أمس وتستمر لمدة 48 ساعة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:56 م

البيئة تبحث مع هيئتى نظافة القاهرة والجيزة التخلص من المخلفات لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 02:11 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

انتهاء اليوم الثانى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء اليوم الثانى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

ترامب يشرح أسباب ترويجه لهيدروكسى كلوروكين: الناس تموت وأريدهم أن يعيشون

ترامب يشرح أسباب ترويجه لهيدروكسى كلوروكين: الناس تموت وأريدهم أن يعيشون

هشام عز العرب عن مبادرة اليوم السابع: فكرة ممتازة ورد جميل التفانى فى العمل

هشام عز العرب عن مبادرة اليوم السابع: فكرة ممتازة ورد جميل التفانى فى العمل

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة