اليوم السابع
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وزارة الصحة السودانية : 189 حالة اشتباه بفيروس كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 04:16 م
وزارة الصحة السودانية : 189 حالة اشتباه بفيروس كورونا وزير الصحة السودانى أكرم التوم
أ ش أ

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قالت وزارة الصحة السودانية إن التقارير الوبائية، أشارت إلى أن حالات الإشتباه بالاصابة بفيروس كورونا في مراكز العزل بالسودان، بلغت 189 حالة اشتباه، بينها 24حالة اشتباه جديدة.


وأوضحت وزارة الصحة السودانية- في بيان اليوم الاثنين- أن جملة الإصابات بالفيروس، بلغت 12 حالة، بينها حالتا وفاة.


وأكدت اللجنة الفنية لمجابهة الاوبئة بوزارة الصحة السودانية، أنه لم تُسجل إصابات جديدة بعد الحالتين اللتين تم إعلانهما أمس.


وأشارت التقارير إلى أن عدد القادمين من عدد من الدول التي شهدت انتشارا للفيروس عبر مطار الخرطوم منذ 25 يناير الماضي، والذين تتم متابعتهم، يقدر بنحو 2833 فردا منتشرين في عدد من الولايات.


السودان

كورونا

كورونا فى السودان

وزارة الصحة السودانية

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