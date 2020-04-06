وزارة الصحة البريطانية تعلن تسجيل 403 وفاة جديدة بفيروس كورونا

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، تسجيل 403 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل، وفى وقت سابق أكد المتحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية، أن بوريس جونسون يعاني أعراضًا متكررة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، معربا عن قلقه من استمرار الأعراض رئيس الوزراء.

ونقلت العربية عن المتحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية قوله اليوم الاثنين، إن جونسون تحت المراقبة الطبية في المستشفى.

وكان مصدر حكومي بريطاني، قال إن رئيس الوزراء بوريس جونسون ما زال في المستشفى اليوم الاثنين، حيث يعاني من استمرار أعراض فيروس كورونا بعد عشرة أيام من إظهار الاختبارات إصابته بالفيروس على الرغم من أن مقر رئاسة الوزراء في داوننج ستريت قال إنه ما زال يتولى مسؤلية الحكومة.

وأضاف المصدر "رئيس الوزراء ما زال في المستشفى. "قضى الليل في المستشفى".

بدوره قال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني اليوم من داخل المستشفى التى يعالج بها من فيروس كورونا، أتمتع بروح عالية وعلى تواصل مع فريقي ، مضيفا بأنه ذهب للمستشفى لإجراء فحوص روتينية.