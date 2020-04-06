اليوم السابع
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وزارة التضامن تقدم مواد الوقاية من فيروس كورونا لدور الرعاية بالمحافظات

الإثنين، 06 أبريل 2020 03:45 م
وزارة التضامن تقدم مواد الوقاية من فيروس كورونا لدور الرعاية بالمحافظات التضامن تقدم مواد الوقاية من فيروس كورونا لدور الرعاية بالمحافظات
كتب مدحت وهبة

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تلقت وزيرة التضامن الاجتماعي نفين القباج تقريرا حول جهود المجتمع المدنى للمساهمة فى تعقيم دور الرعاية الرعاية وتوفير مواد الوقاية من فيروس كورونا ، وتضمن التقرير ما قامت به مبادرة حماية التى تنفذها إحدى المؤسسات والشركة المصرية للاتصالات تحت رعاية وزيرة التضامن، التى تتضمن توزيع مستلزمات تطهير ومساعدات عاجلة لدور الأيتام والمسنينن والكبار بلامأوى فى المحافظات.

وقالت اللواء هبة أبوالعمايم، مستشار وزير التضامن الاجتماعى للرقابة والتفتيش ، إن الوزارة قامت بتعقيم وتطهير كافة دور الرعاية في مصر بالتعاون مع الهلال الاحمر المصرى ، كما تم إشراك عدد من مؤسسات المجتمع المدني في توفير مواد التعقيم والتطهير لدور الرعاية من خلال عدد من المبادرات منها مبادرة حماية والتي ستقوم بتوزيع 500 صندوق للوقاية تحتوى على المطهرات والكمامات والقفازات ومواد الوقاية الأخرى، التى قد تحتاج إليها كل دار حسب الأشغال بها، وذلك لمساعدتها في موجهة انتشار مخاطر الفيروس بما يضمن سلامة نزلاء الدار من الكبار وصغار السن، وكذلك الموظفين والعمال القائمين على هذه الدور.


 

التضامن تقدم مواد الوقاية من فيروس كورونا لدور الرعاية بالمحافظات (1)
التضامن تقدم مواد الوقاية من فيروس كورونا لدور الرعاية بالمحافظات (1)

 

التضامن تقدم مواد الوقاية من فيروس كورونا لدور الرعاية بالمحافظات (2)
التضامن تقدم مواد الوقاية من فيروس كورونا لدور الرعاية بالمحافظات (2)

 

 

التضامن تقدم مواد الوقاية من فيروس كورونا لدور الرعاية بالمحافظات (3)
التضامن تقدم مواد الوقاية من فيروس كورونا لدور الرعاية بالمحافظات (3)

 

 

التضامن تقدم مواد الوقاية من فيروس كورونا لدور الرعاية بالمحافظات (4)
التضامن تقدم مواد الوقاية من فيروس كورونا لدور الرعاية بالمحافظات (4)

 

 

التضامن تقدم مواد الوقاية من فيروس كورونا لدور الرعاية بالمحافظات (5)
التضامن تقدم مواد الوقاية من فيروس كورونا لدور الرعاية بالمحافظات (5)

 

 

التضامن تقدم مواد الوقاية من فيروس كورونا لدور الرعاية بالمحافظات (6)
التضامن تقدم مواد الوقاية من فيروس كورونا لدور الرعاية بالمحافظات (6)

 

 

التضامن تقدم مواد الوقاية من فيروس كورونا لدور الرعاية بالمحافظات (1)
التضامن تقدم مواد الوقاية من فيروس كورونا لدور الرعاية بالمحافظات (1)

 

التضامن تقدم مواد الوقاية من فيروس كورونا لدور الرعاية بالمحافظات (2)
التضامن تقدم مواد الوقاية من فيروس كورونا لدور الرعاية بالمحافظات (2)

 

 

التضامن تقدم مواد الوقاية من فيروس كورونا لدور الرعاية بالمحافظات (3)
التضامن تقدم مواد الوقاية من فيروس كورونا لدور الرعاية بالمحافظات (3)

 

 

التضامن تقدم مواد الوقاية من فيروس كورونا لدور الرعاية بالمحافظات (4)
التضامن تقدم مواد الوقاية من فيروس كورونا لدور الرعاية بالمحافظات (4)

 

 

التضامن تقدم مواد الوقاية من فيروس كورونا لدور الرعاية بالمحافظات (5)
التضامن تقدم مواد الوقاية من فيروس كورونا لدور الرعاية بالمحافظات (5)

 

 

التضامن تقدم مواد الوقاية من فيروس كورونا لدور الرعاية بالمحافظات (6)
التضامن تقدم مواد الوقاية من فيروس كورونا لدور الرعاية بالمحافظات (6)

 


 


التضامن

الوقاية من فيروس كورونا

دور الرعاية

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