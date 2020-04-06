وحدة مكافحة ناقلات الأمراض تعقم 7 منشآت حكومية يالعريش .. صور

وتم تعقيم مبنى كلية التربية، وكلية العلوم، ومديرية البيطرى، ومجمع إعلام العريش، وإدارة الجمارك، وشركة الغاز ونادى نجمة سيناء .

ضم الفريق كلا من مهندس محمود فايز، والهام عايش ، وكمال السيد، ومحمد شحاته، والسيد عبد الغفور، وفرج محمود ، وسعيد متولي، وحسن عبدالرحمن ، ومحمد عباس، وأحمد على، برئاسة مهندس صبحى الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش.

وسبق وأعلن الانتهاء من تطهير وتعقيم محطة الديزل بضاحية السلام، والملاعب المفتوحة، والصالة المغطاة ، وكلية الآداب.

كما أعلنت وحدة ناقلات الأمراض بشمال سيناء فى وقت سابق الانتهاء من رش وتعقيم وتطهير 13 منشأة تعليمية وخدمية فى مدينة العريش ، فى إطار الحملة القومية لتطهير المدارس والمصالح الحكومية "حملة كورنا ".

وقال اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء ، أن عمليات تطهير وتعقيم المبانى والمنشآت والمصالح الحكومية والمدارس والشوارع والميادين لمجابهة فيروس كورونا، مستمرة بجانب التوعية المستمرة للمواطنين من خلال الإذاعة المحلية ومركز الإعلام والبوابة الإلكترونية للمحافظة.

وأعلن العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة ، على استمرار تشغيل غرف العمليات الفرعية فى كافة المديريات والجهات المعنية ومجالس المدن، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المحافظة، وإخطار غرفتى العمليات بوزارة التنمية المحلية ورئاسة مجلس الوزراء بأى إجراءات متخذة لمواجهة فيروس كورونا .

وأشار الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء على توافر مستلزمات مكافحة العدوى، وتوفير مخزون استراتيجى من المستلزمات الطبية والكمامات وأدوات النظافة والمعقمات وأدوات التطهير بمختلف مستشفيات المحافظة.



تعقيم منشأت حكومية بالعريش (1)



تعقيم منشأت حكومية بالعريش (2)



تعقيم منشأت حكومية بالعريش (3)



تعقيم منشأت حكومية بالعريش (4)