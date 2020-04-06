اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 02:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وحدة مكافحة ناقلات الأمراض تعقم 7 منشآت حكومية يالعريش .. صور

الإثنين، 06 أبريل 2020 01:35 م
وحدة مكافحة ناقلات الأمراض تعقم 7 منشآت حكومية يالعريش .. صور تعقيم منشأت حكومية بالعريش
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، الانتهاء من تعقيم 7 منشآت حكومية خلال الساعات الأخيرة، وأوضح بيان أعلنته الوحدة، أنه فى إطار الحملة القومية لتطهير المدارس والجامعات والمصالح الحكومية  لمكافحة كورونا تحت رعاية اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور طارق شوكة مدير الصحة، نفذ فريق  وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش حملة تعقيم جديدة استهدفت المصالح الحكومية والمدارس والجامعات.

وتم تعقيم مبنى كلية التربية، وكلية العلوم، ومديرية البيطرى، ومجمع إعلام العريش، وإدارة الجمارك، وشركة الغاز ونادى نجمة سيناء .

ضم الفريق كلا من مهندس محمود فايز، والهام عايش ، وكمال السيد، ومحمد شحاته، والسيد عبد الغفور، وفرج محمود ، وسعيد متولي، وحسن عبدالرحمن ، ومحمد عباس، وأحمد على، برئاسة مهندس صبحى الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش.

وسبق وأعلن الانتهاء من تطهير وتعقيم محطة الديزل بضاحية السلام، والملاعب المفتوحة، والصالة المغطاة ، وكلية الآداب.

كما أعلنت وحدة ناقلات الأمراض بشمال سيناء فى وقت سابق الانتهاء من رش وتعقيم وتطهير 13 منشأة تعليمية وخدمية فى مدينة العريش ، فى إطار الحملة القومية لتطهير المدارس والمصالح الحكومية "حملة كورنا ".

وقال اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء ، أن عمليات تطهير وتعقيم المبانى والمنشآت والمصالح الحكومية والمدارس والشوارع والميادين لمجابهة فيروس كورونا، مستمرة بجانب التوعية المستمرة للمواطنين من خلال الإذاعة المحلية ومركز الإعلام والبوابة الإلكترونية للمحافظة.

وأعلن العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة ، على استمرار تشغيل غرف العمليات الفرعية فى كافة المديريات والجهات المعنية ومجالس المدن، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المحافظة، وإخطار غرفتى العمليات بوزارة التنمية المحلية ورئاسة مجلس الوزراء بأى إجراءات متخذة لمواجهة فيروس كورونا .

وأشار الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء على توافر مستلزمات مكافحة العدوى، وتوفير مخزون استراتيجى من المستلزمات الطبية والكمامات وأدوات النظافة والمعقمات وأدوات التطهير بمختلف مستشفيات المحافظة.

تعقيم منشأت حكومية بالعريش (1)
تعقيم منشأت حكومية بالعريش (1)

 

تعقيم منشأت حكومية بالعريش (2)
تعقيم منشأت حكومية بالعريش (2)

 

تعقيم منشأت حكومية بالعريش (3)
تعقيم منشأت حكومية بالعريش (3)

 

تعقيم منشأت حكومية بالعريش (4)
تعقيم منشأت حكومية بالعريش (4)

 

تعقيم منشأت حكومية بالعريش (5)
تعقيم منشأت حكومية بالعريش (5)

 

 


شمال سيناء

العريش

ناقلات الأمراض

سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة