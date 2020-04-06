هيلارى كلينتون تهاجم إدارة ترامب لأزمة كورونا وتوجه رسالة للناخبين

ريهام عبد الله

استنكرت هيلارى كلينتون المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الأمريكية، والسيدة الأمريكية الأولى سابقا، طريقة تعامل دونالد ترامب مع أزمة وباء كورونا المستجد، وطالبت الناخبين الأمريكيين بعدم انتخابه فى الانتخابات الرئاسية نوفمبر المقبل.

وقلت هيلارى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر "لقد استغرق ترامب 70 يومًا للتعامل مع الفيروس التاجى ليس كتهديد بعيد أو سلالة إنفلونزا غير ضارة تحت السيطرة بشكل جيد، لكن كقوة مميتة تستعد لقتل عشرات الآلاف من المواطنين، استبدلوا هذا الرجل فى نوفمبر".



هيلارى كلينتون

وكانت المرشحة الرئاسية السابقة للولايات المتحدة الأمريكية هيلارى كلينتون، قد سخرت سابقا من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على خلفية تصريحاته المتعلقة بالتوعية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد".

وقالت كلينتون فى تغريدة لها عبر تويتر "أرجوكم لا تأخذوا نصيحة طبية من رجل نظر لكسوف الشمس مباشرة"، فى إشارة إلى الواقعة الشهرة للرئيس الأمريكى الذى نظر مباشرة لكسوف الشمس عن عمد، متجاهلاً تعليمات الأطباء بعدم النظر.

وكان ترامب قد قال ردا على سؤال عن أسباب ترويجه لهيدروكسى كلوروكين كعلاج لكورونا، إنه يروج له لأنه يرى الناس تموت، وهو يريدهم أن يعيشون.

وأوضح فى مؤتمر صحفى ما الذى سيخسروه، فالعلاج موجود منذ وقت طويل ولا يقتل، ومن الصعب الانتظار حتى تطوير لقاح لعلاج كورونا، مضيفا "ليس لدينا الوقت لنستغرق عامين لاختباره".

وعلى الرغم من قوله إن هناك "بصيص أمل" فى الحرب ضد الفيروس التاجى، اتفق ترامب مع تحذيرات الجراح الأمريكى الذى قال إن الأمريكيين سيواجهون "لحظة بيرل هاربور" أو "11 سبتمبر" الأسبوع المقبل.