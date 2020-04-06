اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 02:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

هيئة الرعاية الصحية: استمرار توصيل أدوية أصحاب الأمراض المزمنة لمنازلهم

الإثنين، 06 أبريل 2020 02:01 ص
هيئة الرعاية الصحية: استمرار توصيل أدوية أصحاب الأمراض المزمنة لمنازلهم فريق مستشفى التضامن
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام فريق من مستشفى التضامن التابعة لهيئة الرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل بتوصيل أدوية علاج الأورام لأكثر من 50 مريضا بمحافظة بورسعيد.

 

وقالت هيئة الرعاية الصحية موجهة حديثها للمرضى: عشان انتم أهم حاجة عندنا وصحتكم غالية علينا، إحنا مستمرين فى مبادرة توصيل الدواء لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن للمنازل فى إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
 
 
وكان أعلن الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان عن الخطة الاحترازية والوقائية للهيئة لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، داخل الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد والتى تقوم على الاستباق والتحليل والمتابعة، لضمان منع انتشار فيروس كورونا.
 
 
وأشار السبكى إلى أن الخطة تهدف لمواجهة فيروس كورونا عن طريق منع التكدس وخفض معدلات الازدحام بين المرضى والطاقم الطبي، وتقليل الزيارات إلى المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وحصرها في حالات الطوارئ والضرورة القصوى فقط، مع توفير أليات لتقديم الخدمات الطبية سواء بصورة إلكترونية أو من خلال الزيارات المنزلية.  
 
 
وأوضح السبكي أن الإجراءات الاحترازية والوقائية تشمل منع زيارات المرضى بالأقسام الداخلية والرعاية المركزة بالمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، ووقف العمل بعيادات الأسنان والرمد لغير الحالات الطارئة, بالإضافة إلى تفعيل الزيارات المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة وحالات متابعة ما بعد العمليات الجراحية، وتوفير خدمة حجز العرض على اللجان الطبية من خلال الاتصال بالخط الساخن 15344، وتعديل آلية العرض على اللجان الاستشارية باستخدام الوسائل الإلكترونية وإبلاغ النتيجة للمريض تليفونيًا.
 
 
وتأتى تلك القرارات إلى جانب ما أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية تشغيله خلال الأيام القليلة الماضية من خدمة حجز مواعيد الكشف فى الوحدات والمراكز التابعة للهيئة فرع بورسعيد عبر الخط الساخن 15344، وكذلك تسليم العلاج الشهرى لأصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل والمسجلين بفرع الهيئة، مجانًا، في محل سكنهم.
 
 
فريق مستشفى التضامن (1)
فريق مستشفى التضامن (1)

فريق مستشفى التضامن (2)
فريق مستشفى التضامن (2)

فريق مستشفى التضامن (3)
فريق مستشفى التضامن (3)

فريق مستشفى التضامن (4)
فريق مستشفى التضامن (4)
 
 
 
 

 


الرعاية الصحية

التأمين الصحي الشامل

الامراض المزمنة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هيئة الرعاية الصحية تكشف تفاصيل وفاة أول طبيب مصاب بكورونا بمستشفى العزل .. أحمد اللواح أستاذ بجامعة الأزهر دخل المستشفى حالته حرجة وقدمت له البرتوكولات العلاجية .. ونقل للعزل برفقة مدير مستشفى ببورسعيد

الإثنين، 30 مارس 2020 04:39 ص

هيئة الرعاية الصحية نبذل جهود جبارة لمكافحة كورونا بمستشفيات التأمين الصحى

الأحد، 29 مارس 2020 05:55 م

هيئة الرعاية الصحية تطلق خطًا ساخنًا "15344" لحجز الكشف بالمستشفيات

السبت، 21 مارس 2020 08:00 ص

رئيس هيئة الرعاية الصحية: أصول بـ 2.5 تريليون جنيه تؤول للهيئة من 7 جهات مع تعميم المنظومة الشاملة.. السبكى: وفرنا أدوية ومستلزمات بـ 35 مليون جنيه بالمستشفيات فى بورسعيد..وتشكيل 10 لجان فنية لمجلس ادارة الهيئة

الجمعة، 06 مارس 2020 02:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترامب يشرح أسباب ترويجه لهيدروكسى كلوروكين: الناس تموت وأريدهم أن يعيشون

ترامب يشرح أسباب ترويجه لهيدروكسى كلوروكين: الناس تموت وأريدهم أن يعيشون

هشام عز العرب عن مبادرة اليوم السابع: فكرة ممتازة ورد جميل التفانى فى العمل

هشام عز العرب عن مبادرة اليوم السابع: فكرة ممتازة ورد جميل التفانى فى العمل

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة