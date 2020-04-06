هولندا تعلن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا 5.3% إلى 18803

رويترز

أعلنت السلطات الصحية الهولندية زيادة عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بنسبة 5.3 في المئة أو 952 حالة إلى 18803 حالات وأن 101 آخرين توفوا بالمرض.

وقال معهد الصحة العامة إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 1867 حالة. ويواصل المعهد التنبيه إلى أن الأرقام هي للحالات التي ثبتت إصابتها من خلال الفحوص والوفيات المسجلة، وأن الأعداد الفعلية أكبر.

وكان قد أكد هانز دى بوير رئيس منظمة أصحاب العمل الهولندية، على ضرورة أن يأخذ رواد الأعمال في هولندا فى اعتبارهم أن عليهم التعامل مع التدابير الحالية المتعلقة بفيروس كورونا الجديد حتى عطلة مايو، ولكن بعدها لابد من العودة إلى العمل مرة أخرى.

ونقلت صحيفة تليجراف حوار بوير الذى قال فيه: "يجب أن تكون صادقًا وأن تقول إننا سنعود إلى العمل، مشيرًا إلى أنه من المهم أن يتم تحديد صورة للمستقبل بسرعة.