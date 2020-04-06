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نيوزيلندا تسجل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 09:52 ص
نيوزيلندا تسجل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا محاولة إنتاج لقاح لفيروس كورونا
كتب محمد عبد المجيد

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سجلت نيوزيلندا، اليوم الأثنين، 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ بذلك إجمالى حالات الإصابة 1106، وقال مدير قطاع الصحة العامة بنيوزيلندا آشلى بلوفيلد فى مؤتمر صحفى إنه تم تسجيل 176 حالة شفاء من الفيروس، فيما سجلت حالة وفاة واحدة.
 
وأكدت السلطات، أن اثنين من المصابين لا يزالان فى حالة حرجة ويتلقيان الرعاية فى قسم العناية المركزة، وتم توصيل أحدهما بجهاز التنفس الاصطناعى فيما تعافى 50 من المرضى بالكامل من الفيروس.
 
من جانبها، أعلنت شركة طيران نيوزيلندا إصابة ثمانية من موظفيها العاملين على متن الرحلات إلى لندن ولوس أنجلوس بالفيروس، وقد تشافى أحدهم.
 
وأجرت المختبرات النيوزيلندية، يوميا خلال الأيام السبعة الماضية بمعدل 1613 تحليلا بهدف تشخيص حالات إصابة محتملة جديدة بكورونا بين المواطنين.
 
ويأتى ذلك، مع دخول الإغلاق الشامل الذى أعلنته حكومة نيوزيلندا لمدة أربعة أسابيع على الأقل يومه الثالث.
 
وفى وقت سابق، أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، حالة الطوارئ الوطنية إذ تستعد البلاد لإغلاق كامل فى منتصف الليل لمكافحة تفشى فيروس كورونا.
 

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فيروس كورونا

مصابى فيروس كورونا

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