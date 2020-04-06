اليوم السابع
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نيابة الجمرك بالإسكندرية تتحفظ على 2.8 طن بسطرمة فاسدة

الإثنين، 06 أبريل 2020 05:33 م
نيابة الجمرك بالإسكندرية تتحفظ على 2.8 طن بسطرمة فاسدة بسطرمة - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، التحفظ علي 2.800 طن بسطرمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفاسدة داخل مصنع بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجارى.

 

 وكان قد تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص، بحيازته كمية من البسطرمة الفاسدة.

 

وتمت مداهمة مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الجمرك، وضبط المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 2.800 طن بسطرمة، غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 

يذكر أن وجه النائب العام، المستشار حماده الصاوي، سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي للجرائم التي تقع وقت حظر التجوال، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون.

 

 

 

 

 


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