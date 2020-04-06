نقابة صيادلة الإسكندرية تنفى إعلان صيدلية عن توفر علاج لكورونا وتؤكد: فبركه

الإسكندرية جاكلين منير

تداول رواد مواقع التواصل الاحتماعى "فيس بوك " بالإسكندرية إعلانا لإحدى الصيدليات بمنطقة شرق الاسكندرية ، يدعى توافر علاج لفيروس كورونا.

من جانبه نفى الدكتور محمد أنسى نقيب الصيادلة بالاسكندرية ، وجود أى إعلان بأى صيدلية حول توافر دواء لـ "فيروس كورونا" وأكد " محمد أنسى" فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن الإعلان مفبرك على مواقع التواصل الاجتماعى.

و أكد نقيب الصيادلة بالاسكندرية أن هذا الاعلان مجرد إعلان مفبرك على " الفيس بوك " فقط.

و كانت نقابة الصيادلة بالاسكندرية قد أصدرت بيانا أكدت فيه أن الصيدلي جنبا إلى جنب مع المواطن مؤديا واجبه الوطني في التوعية بالوقاية من بمرض فيروس كورونا.

وأكد البيان على ان النقابة بدأت بشكل رسمي بالتعاون مع محافظة الاسكندرية حملتها علي الارض علي مستوي الصيدليات و غيرها من الهيئات حيث تتواصل النقابة مع مختلف الأجهزة الرقابية المعنية للسعي نحو ضبط عملية التداول الحادثة للمواد المطهرة و الكحول وما بها من مغالاة من بعض الشركات و التجار مما يضع الصيدلي في حيرة بين توفيرها لإنقاذ موقف أو محاربة الاستغلال بجميع أشكاله.

وناشدت النقابة بالاسكندرية عدم الشراء و الإبلاغ عن اي مورد يسئ استغلال هذه الظروف الطارئه و ان النقابة تتواصل على مدار الساعة مع عدد من شركات الانتاج و التوزيع للمطهرات من أجل السعي لعمل حصة للصيدليات محددة السعر والكمية وحماية المواطنين و الصيدليات علي حد سواء.

و قدمت النقابة الشكر للصيادلة على التزامهم بأداء عملهم في كل وقت وتحت أي ظرف بأمانة وشرف - كما نعت النقابة الشهيد محمود كامل صيدلي الشرقية الذي دفع حياته منذ أيام ثمنا لإعلاء شرف المهنة و التفاني في خدمة المواطن مثل مئات الآلاف من الصيادلة في جميع أنحاء الوطن.

و اكد الدكتور محمد أنسى الشافعى نقيب صيادلة الإسكندرية على ان مصر تمر و العالم أجمع يمر بإجراءات غير مسبوقة ، تتمثل في تحديات تمس المواطن و صحته للعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا و إن نقابة صيادلة الإسكندرية تؤكد على التماثل لتلك الاجراءات قى سبيل الحفاظ على صحة المواطن المصرى.