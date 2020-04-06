اليوم السابع
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نقابة المعلمين تبدأ صرف معاشات 198 ألف و710 ألف من الورثة اليوم

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:03 ص
نقابة المعلمين تبدأ صرف معاشات 198 ألف و710 ألف من الورثة اليوم خلف الزناتى نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس

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قررت نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بدء صرف دفعة المعاشات للورثة المستحقين من المعلمين، اليوم، الإثنين، عقب اكتمال المبلغ المخصص للصرف وضخه فى ماكينات الصراف الآلى.
 
وأكد الزناتى، أن النقابة نسقت خلال الأيام الماضية مع بنك الإسكان والتعمير؛ للتأكد من جاهزية منافذ الصراف الآلى التابعة للبنك لصرف المعاشات للورثة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة متابعة لمواجهة أى أعطال تطرأ خلال عملية الصرف.
 
وأوضح نقيب المعلمين، أن عدد الأعضاء المستحقين للمعاشات يبلغ 259 ألف و973 عضو، بقيمة 89 مليون، و950 ألف، و658 جنيها، بينما يبلغ عدد الورثة 198 ألف و710 بقيمة 39 مليون، و741 ألف، و800 جنيهاً.
 
كان قد أعلن خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، أنه تم زيادة الميزة التأمينية وفقاً لتقرير الخبير الاكتوارى من 22770 جنية إلى 25 ألف جنيه، لمن انتهت خدمتهم فى الأول من يناير 2020، لبلوغ سن التقاعد القانونى، أو الوفاة أو العجز الكلى، وهو ما يعنى أن مبلغ الميزة التأمينية قد زادت 10 آلاف جنيه منذ توليه رئاسة مجلس الصندوق الحالى خلال 6 سنوات، عما كان يصرف سابقا وثبات المبلغ  دام لمدة 13 عام عند 15 ألف جنيه فقط.
 
وأكد" الزناتى"، أنه تم بدء صرف مبلغ الميزة التأمينية بعد زيادتها لعدد 1500 عضو حتى الآن، مشيراً إلى أن المجلس الحالى منذ توليه المسئولية يسعى دائماً للعمل على خدمة أعضائه من المعلمين وأسرهم، وقدم الكثير من الامتيازات لأعضائه سواء على رأس العمل أو المعاشات، منها زيادة قيمة القرض الحسن من 5 إلى 15 ألف جنيه تسدد على 60 شهرا بدون فوائد، بالإضافة إلى صرف ميزة تعويضية لورثة المعلم المتوفي بحادث قدرها 30 ألف جنيه مضافة إلى قيمة الميزة التأمينية، كما تم استحداث ميزة جديدة بمبلغ 20 ألف جنيه تصرف لأصحاب الأمراض المستعصية من المعلمين أعضاء النقابة.
 
 

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