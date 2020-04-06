نقابة القراء تجتمع السبت لبحث نشاط اعضائها فى شهر رمضان

كتب - إسماعيل رفعت

تجتمع نقابة القراء، السبت المقبل، لبحث عمل ونشاط اعضائها فى شهر رمضان المقبل، فى ظل تفشى كورونا، وسفر القراء للخارج ونشاطهم بالداخل.

قال محمد الساعات، متحدث نقابة القراء ل اليوم السابع، ان اللقاء سوف يبحث لائحة عمل النقابة والقراء والنشاط الرمضاتى. اعلنت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم، موافقة الجمعية العمومية للنقابة على رفع قيمة الاشتراك السنوى(رسم القيد) (للموظف وغير الموظف) 1000ج، بواقع 850 جنيه بالإضافة إلى 150جنيه تشمل استمارة الإلتحاق بالخارج، وأكدت النقابة، فى بيان صحفى، ان الزيادة ستمكن النقابة من رفع قيمة المعاش بنسبة 15%، خلاف الـ15% التى أقرها المجلس فى ختام العام الماضى 2019م.

وكلف المجلس الشيخ محمد ناصف سلطان(نائب نقيب قراء الجيزة) باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستعادة المقابر التى خصصت لأعضاء النقابة فى السادس من أكتوبر منذ عهد الشيخ الراحل أبو العينين شعيشع نقيبا للقراء خلفا للمرحوم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. وأقر المجلس الحساب الختامى للنقابة والميزانية العمومية وتعديل الأمور المالية والإدارية للنقابة، وسرعة اتخاذ كافة السبل لإعادة حقوق النقابة الضائعة، ودراسة تفعيل الفصل الفورى للأعضاء المتقاعسين عن السداد لأكثرمن ثلاثة أعوام.